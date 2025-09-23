Священный союз между солнечным героем и богиней плодородия: в Испании нашли памятник иберийцев

Археологи обнаружили церемониальный памятник, который отражает древние верования о солнце и плодородии. Памятник нашли вблизи города Ходар в провинции Хаэн, и исследователи датируют его иберийским периодом между V и IV веками до нашей эры.

Ориентация и дизайн сооружения указывают на то, что его использовали для ритуалов, связанных с небесными событиями, в частности с зимним солнцестоянием, пишет Heritage Daily.

Команда из Научно-исследовательского института иберийской археологии (IAI) при Университете Хаэна описала памятник. Она состоит из двух отдельных частей: 5,3-метрового фаллического камня, размещенного перед двумя меньшими цилиндрическими камнями, и расположенного рядом скального укрытия высотой почти 7 метров.

Укрытие имеет V-образный вход, напоминающий женские гениталии, с большим камнем в отверстии, символизирующим фаллопиевы трубы.

Артуро Руис, эксперт по иберийской культуре, объяснил: "Это ритуал, который происходит во время зимнего солнцестояния и физически воспроизводит метафору иерогамии, мифического и магического сексуального контакта между солнечным героем и богиней плодородия, распространенного в древнем средиземноморском мире".

На рассвете в день зимнего солнцестояния восходящее солнце светит прямо через заостренный конец фаллического камня, бросая тень, которая достигает входа в пещеру. Тень совпадает с формой вульвы в основании укрытия, а затем исчезает, когда солнце поднимается выше.

Это, вероятно, символизирует священный союз между божественными фигурами, отражая мифы о плодородии и космическом порядке, которые были распространены в средиземноморских культурах.

Значение памятника заключается в его роли как свидетельства того, как иберийские общества объединяли астрономию, религию и символы плодородия в ритуальных практиках.

Его сохранение дает представление о верованиях древних общин Испании и демонстрирует, как природные явления, такие как солнцестояние, формировали их духовную и культурную идентичность.

