Священний союз між сонячним героєм і богинею родючості: в Іспанії знайшли пам'ятник іберійців

Археологи виявили церемоніальний пам'ятник, який відображає давні вірування про сонце і родючість. Пам'ятку знайшли поблизу міста Ходар в провінції Хаен, і дослідники датують її іберійським періодом між V і IV століттями до нашої ери.

Орієнтація і дизайн споруди вказують на те, що її використовували для ритуалів, пов'язаних з небесними подіями, зокрема з зимовим сонцестоянням, пише Heritage Daily.

Команда з Науково-дослідного інституту іберійської археології (IAI) при Університеті Хаена описала пам'ятку. Вона складається з двох окремих частин: 5,3-метрового фалічного каменю, розміщеного перед двома меншими циліндричними каменями, та розташованого поруч скельного укриття висотою майже 7 метрів.

Укриття має V-подібний вхід, що нагадує жіночі геніталії, з великим каменем в отворі, який символізує фаллопієві труби.

Артуро Руїс, експерт з іберійської культури, пояснив: "Це ритуал, який відбувається під час зимового сонцестояння і фізично відтворює метафору ієрогамії, міфічного і магічного сексуального контакту між сонячним героєм і богинею родючості, поширеного в стародавньому середземноморському світі".

На світанку в день зимового сонцестояння сонце, що сходить, світить прямо через загострений кінець фалічного каменю, кидаючи тінь, яка досягає входу в печеру. Тінь збігається з формою вульви в основі укриття, а потім зникає, коли сонце підіймається вище.

Це, ймовірно, символізує священний союз між божественними фігурами, відображаючи міфи про родючість і космічний порядок, які були поширені в середземноморських культурах.

Значення пам'ятника полягає в його ролі як свідчення того, як іберійські суспільства поєднували астрономію, релігію та символи родючості в ритуальних практиках.

Його збереження дає уявлення про вірування стародавніх громад Іспанії та демонструє, як природні явища, такі як сонцестояння, формували їхню духовну та культурну ідентичність.

