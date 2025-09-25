Не просто пам'ятки: вчені дізналися призначення драконячих каменів

Археологи дослідили вішапи, таємничі стоячі камені, щоб дізнатися про їх походження та значення. Ці пам'ятки, відомі як "драконячі камені", створені понад шість тисяч років тому і, ймовірно, відігравали важливу роль у стародавніх ритуалах, пов'язаних з водою.

Related video

Дослідження проводили Ваге Гурзадян і Арсен Бобокян, які вивчили 115 місць розташування драконячих каменів за допомогою ГІС-картографування, досліджень висоти над рівнем моря, морфологічних вимірювань і статистичного моделювання, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Згідно з їхнім дослідженням, камені, часто прикрашені різьбленням у вигляді риб, шкур тварин або гібридних візерунків, були навмисно розміщені поблизу природних джерел і доісторичних іригаційних систем.

"Результати дослідження підтверджують гіпотезу про те, що вішапи були тісно пов'язані з давнім культом води", — пояснюють автори.

Одним з найважливіших місць є Тірінкатар на горі Арагац, де дванадцять драконівських каменів розміщені над давніми зрошувальними каналами та системами водозабору.

Розкопки там виявили органічні рештки, які датують деякі пам'ятки приблизно 4200–4000 роками до н. е., що відносить їх до пізнього халколіту.

Дослідження також показало, що їх розподіл на різних висотах над рівнем моря слідував певним закономірностям, можливо пов'язаним із сезонними практиками або ритуальною діяльністю.

Важливо

Священний союз між сонячним героєм і богинею родючості: в Іспанії знайшли пам'ятник іберійців

Ці результати ставлять під сумнів попередні теорії, згідно з якими пам'ятники, побудовані на більших висотах, були б меншими або рідшими. Дослідження демонструє культурне та духовне значення води в ранніх вірменських громадах.

Раніше Фокус писав про цінний артефакт, який знайшов пошуківець і ледь не викинув у смітник.

А також ми розповідали про останній секрет Клеопатри. Археологи наблизились до розгадки таємниці поховання цариці.