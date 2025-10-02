Війна та занепад таємничого королівства: вчені знайшли нові підказки до краху Саньсіндуї (фото)

Нові дослідження змінюють уявлення експертів про одне з найзагадковіших археологічних місць Китаю. Вчені припускають, що близько 3000 років тому внутрішні конфлікти у Саньсіндуї, столиці королівства Шу призвели до її занепаду.

На академічному форумі в Сичуані професор Пекінського університету Сунь Хуа заявив, що політичні та релігійні конфлікти розділили Сансіндуй на останньому етапі його культурного розвитку, пише Arkeonews.

"Докази свідчать, що ця війна, ймовірно, була внутрішнім конфліктом у Саньсіндуї, і найбільш постраждалою групою, судячи з усього, була теократична аристократія, відповідальна за релігійні та ритуальні справи", — заявив Сунь.

Його аналіз пов'язує занепад цього місця з громадянською війною, яка послабила як керівництво, так і духовну владу.

Саньсіндуй, вперше виявлений у 1920-х роках, прославився своїми незвичайними бронзовими виробами: масками з виразними очима, високими бронзовими деревами та золотими скіпетрами, які не схожі на жодні артефакти з Центральних рівнин.

Археологи розділили історію міста на три етапи — ранні укріплені поселення, процвітаюча столиця Шу та остання фаза розпаду. В останній період були зруйновані міські стіни, змінені системи водопостачання, покинуті будівництва, а ритуальні ями раптово заповнилися артефактами з бронзи, нефриту, слонової кістки та золота.

Сунь інтерпретує це як доказ того, що ритуальні еліти втратили владу, а ті, хто вижив, або відступили до менших міст, або розсіялися по басейну Сичуань.

Розкопки, що проводяться з 1986 року, виявили вісім великих ям, що містять бронзові голови в натуральну величину, покриті золотом маски, бивні слонової кістки та вишукані нефритові різьблення.

Радіовуглецеве датування датує кілька ям між 1200 і 1010 роками до н. е., що збігається з пізньою династією Шан.

Рішення поховати такі цінні предмети залишається предметом дискусій — чи то як жертви, чи то як надзвичайні схованки, чи то як символічні акти, що позначають крах.

На відміну від династії Шан, яка залишила письмові записи на кістках оракулів, жителі Саньсіндуї не створили жодних текстів, тому їх система вірувань залишається в основному невідомою.

Докази також вказують на контакти з династією Шан через обмін нефритом та слоновою кісткою. Цей міжрегіональний зв'язок демонструє культурне розмаїття Китаю бронзової доби.

Сунь наголосив, що зміни в населенні також позначилися на занепаді цього місця, оскільки нові групи прибули на рівнину Ченду і переформували її суспільство.

Сьогодні Саньсіндуй залишається як об'єктом досліджень, так і культурним символом. Цифрові виставки демонструють його артефакти світовій аудиторії, забезпечуючи ширший доступ до скарбів, які занадто тендітні для транспортування.

Вчені продовжують досліджувати, чи спричинили його занепад громадянська війна, природні катастрофи чи зовнішні суперники.

Ясно лише те, що зруйновані стіни та поховані бронзові вироби цього місця зберігають пам'ять про королівство, піднесення та занепад якого сформували культурний ландшафт стародавнього Китаю.

