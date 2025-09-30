Мушлі молюсків розкривають таємниці Саккари в Стародавньому Єгипті: що знайшли вчені

Мушлі молюсків, виявлені під час розкопок у Саккарі в Єгипті, допомагають краще зрозуміти звичаї та повсякденне життя його стародавніх мешканців. Це місце було одним з головних кладовищ Мемфіса і використовувалося для поховання членів королівської родини та чиновників.

Related video

Сара Здунек, докторантка Варшавського університету та спеціалістка з археомалакології, пояснила, що раковини були не просто декоративними предметами, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Мушлі можуть бути цінним джерелом інформації, оскільки мали багато застосувань. Їх часто використовували як декоративні предмети в ювелірних виробах та прикрасах, а також як функціональні місткості для олій, парфумів та чорнильниць", — сказала вона.

Здунек також відзначила символічне значення мушель, вказавши, що їх клали в гробниці, щоб супроводжувати померлих. Зокрема, мушлі каурі асоціювалися з родючістю та захистом матерів і вагітних жінок.

Використання мушель виходило за межі особистих або ритуальних цілей. Археологи знайшли докази того, що подрібнені мушлі, змішані з соломою, зміцнювали глинобитні споруди, посилюючи їх конструкцію.

Оскільки молюски чутливо реагують на зміни навколишнього середовища, їхні останки також слугують індикаторами минулих кліматичних умов, надаючи цінні дані про стародавні водні системи та погодні умови.

Здунек додала, що природні кольори та візерунки мушель, ймовірно, впливали на їх вибір в давнину. Хоча багато з них з часом втратили свій первісний вигляд, деякі види залишилися яскраво-білими, що, можливо, робило їх привабливими для колекціонування.

Важливо

Виявили серед сміття: археологи знайшли рідкісні артефакти під час розкопок у Канаді (фото)

Ці знахідки демонструють, як невеликі артефакти можуть пролити світло на глобальніші аспекти культурного життя, від релігійних вірувань до архітектури та адаптації до навколишнього середовища.

Раніше Фокус писав про цінний артефакт, який знайшов пошуківець і ледь не викинув у смітник.

А також ми розповідали про останній секрет Клеопатри. Археологи наблизились до розгадки таємниці поховання цариці.