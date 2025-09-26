Виявили серед сміття: археологи знайшли рідкісні артефакти під час розкопок у Канаді (фото)

Археологи виявили сім намистин, які можуть бути першими вампумами, коли-небудь знайденими у провінції Ньюфаундленд. Це відкриття дає нове уявлення про взаємодію між корінним населенням і європейськими поселенцями в XVII столітті.

Намистини знайшли в липні в колонії Авалон у Ферріленді, колишньому європейському поселенні та торговому місці. Студент-археолог Калум Брайдон першим помітив трубчасті намистини, які пізніше експерти підтвердили як вампуми, пише Live Science.

Виготовлені з мушель равликів і молюсків, біло-фіолетові артефакти виявили всередині шару сміття, що накопичився всередині складського приміщення, пов'язаного з головним житлом Ферріленда або особняком.

Фото: Wikimedia Commons

Баррі Голтон, археолог з Меморіального університету, розповів: "За 30 років археологічних досліджень у колонії Авалон не було знайдено жодних намистин вампум… Наскільки нам відомо, в провінції Ньюфаундленд і Лабрадор ніколи не було знайдено намистин вампум".

Вампум, англійський термін, запозичений з алгонкінського "wampumpeag", що означає "нитка білих намистин з мушель", мав багато застосувань у культурі корінних народів. Спочатку його вплітали в пояси та намиста на згадку про угоди, союзи та важливі події.

Згодом він став засобом обміну з колоністами, що може пояснити, як ці намистини потрапили до Ферріленда. За словами Голтона, вони, ймовірно, з'явилися в середині 1600-х років завдяки торгівлі з голландськими або новоанглійськими купцями, а пізніше були викинуті або загублені.

Стиль просвердлювання намистин свідчить про те, що вони були виготовлені близько 1600 року, тобто до того, як наприкінці століття це місце було покинуте.

Колонія Авалон була одним із перших британських поселень у Північній Америці, заснованим у 1621 році, але тимчасово покинутим через суворі зими та конфлікти. Повторно заселена в 1630-х роках, вона перетворилася на рибальський і торговий центр.

Розкопки, що проводяться з 1980-х років, виявили тисячі артефактів, від кераміки, скляного посуду та залізних інструментів до мушкетів, прикрас і залишків брукованих вулиць. Виявлення вампумів додає цьому місцю рідкісний фрагмент історії корінних народів та європейців.

