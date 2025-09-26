Обнаружили среди мусора: археологи нашли редкие артефакты во время раскопок в Канаде (фото)

Археологи обнаружили семь бусин, которые могут быть первыми вампумами, когда-либо найденными в провинции Ньюфаундленд. Это открытие дает новое представление о взаимодействии между коренным населением и европейскими поселенцами в XVII веке.

Бусины нашли в июле в колонии Авалон в Ферриленде, бывшем европейском поселении и торговом месте. Студент-археолог Калум Брайдон первым заметил трубчатые бусины, которые позже эксперты подтвердили как вампумы, пишет Live Science.

Изготовленные из раковин улиток и моллюсков, бело-фиолетовые артефакты обнаружили внутри слоя мусора, накопившегося внутри складского помещения, связанного с главным жилищем Ферриленда или особняком.

Барри Голтон, археолог из Мемориального университета, рассказал: "За 30 лет археологических исследований в колонии Авалон не было найдено никаких бусин вампум... Насколько нам известно, в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор никогда не было найдено бусин вампум".

Вампум, английский термин, заимствованный из алгонкинского "wampumpeag", что означает "нить белых бусин из раковин", имел много применений в культуре коренных народов. Сначала его вплетали в пояса и ожерелья в память о сделках, союзах и важных событиях.

Впоследствии он стал средством обмена с колонистами, что может объяснить, как эти бусины попали в Фэрриленд. По словам Голтона, они, вероятно, появились в середине 1600-х годов благодаря торговле с голландскими или новоанглийскими купцами, а позже были выброшены или утеряны.

Стиль просверливания бусин свидетельствует о том, что они были изготовлены около 1600 года, то есть до того, как в конце века это место было заброшено.

Колония Авалон была одним из первых британских поселений в Северной Америке, основанным в 1621 году, но временно покинутым из-за суровых зим и конфликтов. Повторно заселенный в 1630-х годах, он превратился в рыболовный и торговый центр.

Раскопки, проводимые с 1980-х годов, обнаружили тысячи артефактов, от керамики, стеклянной посуды и железных инструментов до мушкетов, украшений и остатков мощеных улиц. Обнаружение вампумов добавляет этому месту редкий фрагмент истории коренных народов и европейцев.

