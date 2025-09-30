Ракушки моллюсков раскрывают тайны Саккары в Древнем Египте: что нашли ученые

Раковины моллюсков, обнаруженные во время раскопок в Саккаре в Египте, помогают лучше понять обычаи и повседневную жизнь его древних жителей. Это место было одним из главных кладбищ Мемфиса и использовалось для захоронения членов королевской семьи и чиновников.

Related video

Сара Здунек, докторантка Варшавского университета и специалистка по археомалакологии, объяснила, что раковины были не просто декоративными предметами, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

"Ракушки могут быть ценным источником информации, поскольку имели много применений. Их часто использовали как декоративные предметы в ювелирных изделиях и украшениях, а также как функциональные емкости для масел, духов и чернильниц", — сказала она.

Здунек также отметила символическое значение раковин, указав, что их клали в гробницы, чтобы сопровождать умерших. В частности, раковины каури ассоциировались с плодородием и защитой матерей и беременных женщин.

Использование ракушек выходило за пределы личных или ритуальных целей. Археологи нашли доказательства того, что измельченные ракушки, смешанные с соломой, укрепляли глинобитные постройки, усиливая их конструкцию.

Поскольку моллюски чувствительно реагируют на изменения окружающей среды, их останки также служат индикаторами прошлых климатических условий, предоставляя ценные данные о древних водных системах и погодных условиях.

Здунек добавила, что естественные цвета и узоры раковин, вероятно, влияли на их выбор в древности. Хотя многие из них со временем потеряли свой первоначальный вид, некоторые виды остались ярко-белыми, что, возможно, делало их привлекательными для коллекционирования.

Важно

Обнаружили среди мусора: археологи нашли редкие артефакты во время раскопок в Канаде (фото)

Эти находки демонстрируют, как небольшие артефакты могут пролить свет на более глобальные аспекты культурной жизни, от религиозных верований до архитектуры и адаптации к окружающей среде.

Ранее Фокус писал о ценном артефакте, который нашел поисковик и едва не выбросил в мусорку.

А также мы рассказывали о последнем секрете Клеопатры. Археологи приблизились к разгадке тайны захоронения царицы.