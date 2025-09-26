Таємниця черепа Юньсянь 2: походження Homo sapiens знову під питанням

Упродовж десятиліть дослідники вважали, що сучасні люди та неандертальці відокремилися від спільного предка приблизно 600 000 років тому. Проте скам'янілий череп з Китаю, якому приблизно мільйон років, вказує на протилежне.

Знахідка свідчить про те, що наше еволюційне розходження відбулося набагато раніше, ніж вважалося раніше. Це відкриття розміщує Homo sapiens на сцені на кілька сотень тисяч років раніше, ніж припускали генетичні моделі, пише IFLScience.

Згадану скам'янілість, відому як череп Юньсянь 2, виявили у провінції Хубей у 1990 році. Впродовж 35 років її класифікація спантеличувала експертів, оскільки зразок був роздроблений і його було важко ідентифікувати.

Деякі вчені припустили, що він належав Homo erectus, проте нові дослідження під керівництвом професора Кріса Стрінгера та його колег дали інший висновок.

За допомогою комп'ютерної томографії та цифрової реконструкції команда виправила пошкодження і виявила, що Юньсянь 2 має поєднання рис, деякі з яких є примітивними, як у Homo erectus, а інші — ближчими до Homo sapiens.

Порівнявши понад 500 анатомічних ознак Юньсянь 2 з більш ніж 100 іншими скам'янілостями, дослідники дійшли висновку, що череп належить до клади Homo longi, до якої також входить 145-тисячолітній зразок, пов'язаний з денисовцями. Хоча сам Юньсянь 2 не є денисовцем, він, ймовірно, знаходиться близько до кореня цієї гілки.

Це відкриття переосмислює відносини в генеалогічному дереві людини: згідно з дослідженням, клада Homo longi є ближчою до Homo sapiens, ніж до неандертальців.

Стрінгер пояснив: "Оскільки [Юньсянь 2] має вік близько мільйона років, за визначенням, клада Homo longi повинна мати вік щонайменше мільйон років... а це зі свого боку означає, що якщо sapiens і неандертальці вже відокремилися, то їхні групи повинні бути рівноцінними або навіть старшими за своїм походженням".

Це відсуває походження Homo sapiens приблизно на 1,02 мільйона років назад, що приблизно на 400 000 років раніше, ніж вказують деякі генетичні моделі.

Сама клада Homo longi може датуватися 1,2 мільйона років тому і включає Homo antecessor, представлений скам'янілостями, знайденими в Атапуерці, Іспанія, віком близько 850 000 років.

Ці відкриття свідчать про те, що ранні представники цієї групи широко поширилися по Євразії, що ставить під сумнів давнє припущення, що таке еволюційне розгалуження відбувалося тільки в Африці.

Як зазначив Стрінгер, "багато з нас роками вважали, що Африка була місцем, де відбулося розгалуження цих груп. Але за результатами нинішнього аналізу найдавнішими представниками клади longi є antecessor в Іспанії та Юньсянь в Китаї".

Хоча більшість вчених сходяться на думці, що Homo sapiens вперше з'явився в Африці, дослідження залишає відкритою можливість того, що коріння їхніх предків може сягати популяцій за межами континенту.

Теперішні дослідження в таких регіонах, як Ефіопія, Еритрея та місцевість Сіма-де-лос-Уесос в Іспанії, можуть надати додаткову ясність.

