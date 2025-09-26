Тайна черепа Юньсянь 2: происхождение Homo sapiens снова под вопросом

На протяжении десятилетий исследователи считали, что современные люди и неандертальцы отделились от общего предка примерно 600 000 лет назад. Однако окаменелый череп из Китая, которому примерно миллион лет, указывает на обратное.

Находка свидетельствует о том, что наше эволюционное различие произошло гораздо раньше, чем считалось ранее. Это открытие размещает Homo sapiens на сцене на несколько сотен тысяч лет раньше, чем предполагали генетические модели, пишет IFLScience.

Упомянутую окаменелость, известную как череп Юньсянь 2, обнаружили в провинции Хубэй в 1990 году. В течение 35 лет его классификация озадачивала экспертов, поскольку образец был раздроблен и его было трудно идентифицировать.

Некоторые ученые предположили, что он принадлежал Homo erectus, однако новые исследования под руководством профессора Криса Стрингера и его коллег дали другой вывод.

С помощью компьютерной томографии и цифровой реконструкции команда исправила повреждения и обнаружила, что Юньсянь 2 имеет сочетание черт, некоторые из которых являются примитивными, как у Homo erectus, а другие — ближе к Homo sapiens.

Сравнив более 500 анатомических признаков Юньсянь 2 с более чем 100 другими окаменелостями, исследователи пришли к выводу, что череп принадлежит к кладе Homo longi, в которую также входит 145-тысячелетний образец, связанный с денисовцами. Хотя сам Юньсянь 2 не является денисовцем, он, вероятно, находится близко к корню этой ветви.

Это открытие переосмысливает отношения в генеалогическом древе человека: согласно исследованию, клада Homo longi ближе к Homo sapiens, чем к неандертальцам.

Стрингер объяснил: "Поскольку [Юньсянь 2] имеет возраст около миллиона лет, по определению, клада Homo longi должна иметь возраст не менее миллиона лет... а это в свою очередь означает, что если sapiens и неандертальцы уже отделились, то их группы должны быть равноценными или даже старшими по своему происхождению".

Это отодвигает происхождение Homo sapiens примерно на 1,02 миллиона лет назад, что примерно на 400 000 лет раньше, чем указывают некоторые генетические модели.

Сама клада Homo longi может датироваться 1,2 миллиона лет назад и включает Homo antecessor, представленный окаменелостями, найденными в Атапуэрке, Испания, возрастом около 850 000 лет.

Эти открытия свидетельствуют о том, что ранние представители этой группы широко распространились по Евразии, что ставит под сомнение давнее предположение, что такое эволюционное разветвление происходило только в Африке.

Как отметил Стрингер, "многие из нас годами считали, что Африка была местом, где произошло разветвление этих групп. Но по результатам нынешнего анализа древнейшими представителями клады longi являются antecessor в Испании и Юньсянь в Китае".

Хотя большинство ученых сходятся во мнении, что Homo sapiens впервые появился в Африке, исследование оставляет открытой возможность того, что корни их предков могут достигать популяций за пределами континента.

Нынешние исследования в таких регионах, как Эфиопия, Эритрея и местность Сима-де-лос-Уэсос в Испании, могут предоставить дополнительную ясность.

