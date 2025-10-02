Життя і смерть Влада Цепеша: яким насправді був середньовічний правитель, прототип Дракули (фото)

Легенди про вампірів поширювалися в різних культурах впродовж століть, але історія про Дракула стала всесвітньо відомою. Натхненням для цієї історії став Влад Цепеш, реальний правитель південно-східної Європи XV століття.

Related video

Життя Влада III, відомого як Влад Цепеш, стало пов'язаним з романом Брема Стокера "Дракула" 1897 року, хоча історики наголошують, що не слід плутати факти і вигадку, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Влад III народився в 1431 році, найімовірніше, в Трансільванії або в королівській резиденції в Тирговишті. Його батько був воєводою Волоського князівства, розташованого між християнською Європою та Османською імперією, що розширювалася.

У юності Влад і його брат були ув'язнені в османському дворі, де вони отримали освіту в галузі науки, філософії та військової тактики. Ці роки сформували його глибоку ненависть до османів, яка згодом підживила його кампанії опору. Археологи підтвердили в 2014 році, що Влад і його брат були ув'язнені в замку Токат, Туреччина, де підземні підземелля і тунелі досі відкриті для відвідувачів.

Коли Влад нарешті зайняв трон в 1456 році, він зміцнив свою владу як військовими діями, так і сумнозвісною жорстокістю Фото: Public Domain

Коли Влад нарешті зайняв трон в 1456 році, він зміцнив свою владу як військовими діями, так і сумнозвісною жорстокістю. Хроністи описували, як він карав суперників і ворогів тортурами, каліцтвами і, особливо, насаджуванням на палю — методом, який приніс йому сумнозвісну славу.

Хоча деякі памфлети XV століття перебільшували його дії, останні дослідження історика Денеша Харая свідчать, що кількість жертв була меншою, ніж загальноприйнято вважається.

У 1476 році Влад повернув собі трон за підтримки воєводи Молдавії Стефана III Фото: Public Domain

Історичні записи описують, як у 1462 році, під час конфлікту з османами, Влад стративтисячі ворожих солдатів на палях за межами Тирговиште. Попри жорстокість, його перемоги принесли йому захоплення в деяких частинах Європи, навіть від папи Пія II, який вважав його захисником християнства.

Невдовзі після страти османських солдатів Владу довелося тікати до Угорщини, не маючи можливості перемогти Мехмеда II, османського правителя.

Тим часом його молодший брат Раду, який став на бік османів, взяв на себе управління Волоським князівством, проте після його смерті у 1475 році місцеві бояри підтримали повернення Влада до влади. У 1476 році Влад повернув собі трон за підтримки воєводи Молдавії Стефана III, проте того ж року Влад помер під час битви з османами, потрапивши у засідку.

Історичні записи описують, як у 1462 році, під час конфлікту з османами, Влад стративтисячі ворожих солдатів на палях за межами Тирговиште Фото: Public Domain

Проте перед смертю воєвода Валахії мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Науковий аналіз листа, написаного Владом у 1475 році, виявив можливі захворювання, зокрема респіраторну інфекцію та хворобу, яка, можливо, змушувала його плакати кров'яними сльозами.

Місце його поховання досі невідоме, історики розділилися між монастирем Снагов поблизу Бухареста та монастирем Комана, розташованим ближче до поля бою, де він загинув.

Важливо

Війна та занепад таємничого королівства: вчені знайшли нові підказки до краху Саньсіндуї (фото)

Хоча його реальне життя було далеким від вигадки про вампірів, яка пізніше запозичила його ім'я, це асоціація продовжує зачаровувати читачів, істориків і туристів. Його спадщина полягає не тільки в його жорстоких методах, але й у тому, як один середньовічний князь став нерозривно пов'язаний з однією з найтемніших легенд літератури.

Раніше Фокус писав про кельтські скарби, які виявили у Чехії. Дослідники знайшли понад 500 монет та прикрас.

Також ми розповідали про середньовічний артефакт, знайдений у Шотландії. Під час розкопок у замку Ейлен-Донан, археологи виявили гравуар.