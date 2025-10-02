Секрети середньовічної краси: рідкісний інструмент для волосся знайшли у замку Шотландії (фото)

Під час розкопок у замку Ейлен-Донан в Шотландському нагір'ї археологи знайшли рідкісний середньовічний інструмент для укладання волосся. Знахідку, відому як гравуар, передали до колекції Національного музею Шотландії.

Артефакт, датований XIII століттям, знайшли під час археологічних робіт, проведених FAS Heritage в замку Ейлен-Донан. Хоча це місце є однією з найбільш відомих пам'яток Шотландії, його середньовічний період залишається маловивченим, пише Arkeonews.

Виявлення гравуару, поряд з сотнями інших артефактів, розкрило подробиці життя всередині замку в той час, коли вона служила центром керівництва гельської громади Хайленду.

За словами доктора Аліс Блеквелл з Національного музею Шотландії, "цей артефакт показує нам, як еліта Ейлен-Донана слідувала моді континенту. Однак колекція відкриває набагато ширшу картину життя XIII і XIV століть".

Фото: National Museums Scotland

Рідкість знахідки робить її особливо цінною. У Сполученому Королівстві відомо лише про два інших гравуари, і це перший, який було виявлено в Шотландії. Хоча такі інструменти зазвичай вирізали з імпортованої слонової кістки, цей виріб було виготовлено з рогу місцевого червоного оленя.

Його навершя зображає постать у каптурі, яка тримає книгу, — образ, пов'язаний зі стилем європейської середньовічної еліти. Окрім гравуару дослідники виявили різноманітні артефакти, серед яких брошки, шпильки для суконь, тиглі, що використовувалися для плавлення металу, зокрема золота та срібла.

Серед інших знахідок були кістяні ігрові фішки, варган та іграшки для дітей, що свідчить про те, що життя в стінах замку включало як майстерне ремесло, так і розваги.

Розташування замку на стику трьох морських заток зробило його важливою фортецею в середньовічній Шотландії, особливо в XIII і XIV століттях, коли він був центром впливу гельської культури.

Хоча пізніше замок занепав, був зруйнований у 1719 році і відновлений на початку XX століття, розкопки показали, що колись це було жваве поселення, де культура, політика і повсякденне життя були тісно пов'язані між собою.

Ці знахідки демонструють роль замків як чогось більшого, ніж просто укріплення. Для дослідників колекція, яка зараз зберігається в Единбурзі, відкриває можливості для багаторічних досліджень.

