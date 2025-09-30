Знайшли загублене королівство: археологи розкопали стародавні руїни в Туреччині (фото)

Археологи виявили знахідки, які можуть пролити світло на місцезнаходження Пурушанди, анатолійського міста-держави початку другого тисячоліття до н. е. Дослідники знайшли великі печі та вогнища, що викликає нові питання про роль цього місця в торгівлі та політиці бронзової доби.

В Уч-Гьоюк в Афьон-Карахісарі дослідники під керівництвом професора доктора Оздеміра Кочака з університету Сельчук виявили три печі з глиняної цегли та два вогнища під час останнього сезону розкопок. Ці споруди, судячи з усього, використовувалися для організованого виробництва, а не для щоденного приготування їжі, пише Arkeonews.

За словами Кочака, "це були не прості побутові споруди. Вони відображають форму організованого, великомасштабного виробництва. Уч-Гьюк, здається, функціонував як "транспортний центр", виробляючи товари для розподілу по всьому регіону".

Проєкт, який розпочався у 2020 році і продовжується згідно з президентським указом з 2024 року, дав змогу виявити артефакти, серед яких печатки, веретена, металеві шпильки, фігурки та посудини для зберігання.

Стародавнє місто Пурушанда часто згадується в староассирійських торгових табличках з Кюльтепе, датованих 2000–1700 роками до н. е. У цих текстах Пурушанда описується як потужний торговий і політичний центр, що контролював торгові шляхи в центральній Анатолії.

Клинописні джерела свідчать, що ассирійські торговці надавали місту особливого значення через його стратегічне положення, а навіть Саргон Аккадський у XXIV столітті до н. е. стверджував, що вів кампанію проти його правителя. Однак до XVII століття до н. е. хети зміцнили контроль над центральною Анатолією, включивши Пурушанду та інші міста-держави до своєї імперії.

Точне місцезнаходження Пурушанди обговорювалося протягом десятиліть, але знахідки в Уч-Гьюк підкріплюють гіпотезу, що саме це місто могло бути загубленою столицею. Знахідки, такі як печатки, промислові об'єкти та складські споруди, свідчать про те, що це місце відігравало центральну роль у виробництві та торгівлі близько 1600 року до н. е.

Директор департаменту культури та туризму провінції Афьон-Карахісар Юсуф Алтін зазначив: "Докази переконливо свідчать про те, що Уч-Гьюк міг бути серцем загубленого королівства Пурушанда. Знахідка написів дозволила б нам підтвердити це без сумніву".

У планах на майбутнє — відновлення глиняних печей та вогнищ для їх збереження та публічного огляду. Якщо подальші знахідки підтвердять, що Уч-Гьюк є Пурушандою, це не тільки вирішить одну з давніх археологічних загадок Анатолії, але й зробить це місце важливою культурною пам'яткою Туреччини.

