Нашли затерянное королевство: археологи раскопали древние руины в Турции (фото)

Археологи обнаружили находки, которые могут пролить свет на местонахождение Пурушанды, анатолийского города-государства начала второго тысячелетия до н. э. Исследователи нашли большие печи и очаги, что вызывает новые вопросы о роли этого места в торговле и политике бронзового века.

В Уч-Гьоюк в Афьон-Карахисаре исследователи под руководством профессора доктора Оздемира Кочака из университета Сельчук обнаружили три печи из глиняного кирпича и два очага во время последнего сезона раскопок. Эти сооружения, судя по всему, использовались для организованного производства, а не для ежедневного приготовления пищи, пишет Arkeonews.

По словам Кочака, "это были не простые бытовые сооружения. Они отражают форму организованного, крупномасштабного производства. Уч-Гьюк, кажется, функционировал как "транспортный центр", производя товары для распределения по всему региону".

Проект, который начался в 2020 году и продолжается согласно президентскому указу с 2024 года, позволил обнаружить артефакты, среди которых печати, веретена, металлические булавки, фигурки и сосуды для хранения.

Древний город Пурушанда часто упоминается в староассирийских торговых табличках из Кюльтепе, датированных 2000-1700 годами до н. э. В этих текстах Пурушанда описывается как мощный торговый и политический центр, контролировавший торговые пути в центральной Анатолии.

Клинописные источники свидетельствуют, что ассирийские торговцы придавали городу особое значение из-за его стратегического положения, и даже Саргон Аккадский в XXIV веке до н. э. утверждал, что вел кампанию против его правителя. Однако к XVII веку до н. э. хетты укрепили контроль над центральной Анатолией, включив Пурушанду и другие города-государства в свою империю.

Точное местонахождение Пурушанды обсуждалось в течение десятилетий, но находки в Уч-Гьюк подкрепляют гипотезу, что именно этот город мог быть затерянной столицей. Находки, такие как печати, промышленные объекты и складские сооружения, свидетельствуют о том, что это место играло центральную роль в производстве и торговле около 1600 года до н. э.

Директор департамента культуры и туризма провинции Афьон-Карахисар Юсуф Алтин отметил: "Доказательства убедительно свидетельствуют о том, что Уч-Гьюк мог быть сердцем затерянного королевства Пурушанда. Находка надписей позволила бы нам подтвердить это без сомнения".

В планах на будущее — восстановление глиняных печей и очагов для их сохранения и публичного осмотра. Если дальнейшие находки подтвердят, что Уч-Гьюк является Пурушандой, это не только решит одну из древних археологических загадок Анатолии, но и сделает это место важной культурной достопримечательностью Турции.

