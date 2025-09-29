Старее пирамид: в Турции археологи обнаружили неизвестные ранее захоронения (фото)

Археологи обнаружили шесть могил, датируемых как ранней бронзовой эпохой, так и неолитом. Эти находки раскрывают погребальные традиции, общественную жизнь и культурные связи первых оседлых обществ в этом регионе.

Раскопки проводились под руководством доцента Саваша Сариалтуна с факультета прикладных наук университета Чанаккале. Работы начались в мае и продолжались пять месяцев, в результате чего были обнаружены архитектурные остатки и захоронения, пишет Arkeonews.

"Мы обнаружили не только архитектурные остатки, но и шесть могил — пять из них относятся к раннему бронзовому веку, а одна — к неолитическому периоду, датируемому 11 000 лет назад, — пояснил Сариалтун, — Эти находки помогают нам понять, как община Чайоню перешла от зарождения сельского хозяйства к сложным обществам".

Фото: İHA

Чайоню, расположенное вблизи реки Тигр, является объектом непрерывных раскопок с 1964 года и признано памятником раннего сельского хозяйства. Его жители были одними из первых, кто одомашнил растения и животных, отойдя от кочевого образа жизни примерно 10 000 лет до н. э.

На месте раскопок сохранились дома с каменной брусчаткой, здания "гриль-плана", ритуальные практики и развитые ремесла. Новые могилы не только показывают, как жили люди, но и как они хоронили своих умерших, давая представление о системах верований и социальных структурах древности.

Среди захоронений было две простые ямы без вещей, одно захоронение в большом керамическом сосуде, который был сильно поврежден, и три каменных захоронения, построенные из плит и закрытые крышками. Эти захоронения содержали более богатые предметы, такие как керамические горшки и ритуальные дары.

Сариалтун отметил их значение: "Наличие погребальных даров, таких как горшки и миски, рассказывает нам о погребальных ритуалах и символических практиках. Наряду с захоронениями мы также нашли ямы для жертвоприношений — пустые могилы, заполненные только дарами, без человеческих останков. Такие практики свидетельствуют о сложных верованиях относительно смерти и загробной жизни".

Скелетные останки передали на кафедру антропологии университета Хаджеттепе, где специалисты анализируют состояние здоровья, рацион и генетику умерших.

Антрополог Омур Дилек Эрдал отметил исключительное неолитическое захоронение: "Лицо было похоронено на правом боку, вместе с шестью сосудами, и покрыто глиной, а затем запечатано тяжелыми камнями. Такие тщательно подготовленные захоронения дают нам представление о ритуальных практиках на заре цивилизации".

Предварительные результаты показывают связи с Месопотамией, Ираном, Ираком и Кавказом, что отражает разнообразие и взаимосвязанность сообщества. Исследования ДНК также свидетельствуют о том, что эти люди сыграли решающую роль в распространении сельского хозяйства в Анатолии.

С 1964 года в Чайоню археологи обнаружили более 600 скелетов, большинство из которых датируются неолитическим периодом. Шесть последних захоронений помогают заполнить хронологический пробел между неолитом и ранним бронзовым веком, демонстрируя непрерывность заселения.

Находки в Чайоню приближают нас к пониманию того, как общества эволюционировали от простых сельскохозяйственных деревень до организованных, взаимосвязанных культур, которые заложили основу для цивилизаций в Анатолии и за ее пределами.

