Таких в мире только три: археологи обнаружили в Трое редкую золотую брошь (фото)

Раскопки, проведенные на территории Трои в современной Турции, обнаружили редкие предметы, датированные примерно 4500 годами. Среди находок были золотая брошь в форме кольца, нефрит и бронзовая булавка, датированные ранним бронзовым веком.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой отметил важность открытия, назвав его "одной из важнейших находок последних 100 лет". Эти артефакты обнаружили в рамках проекта министерства "Наследие для будущего", который имеет целью сохранение и укрепление культурного наследия Анатолии, пишет Arkeonews.

Самым выдающимся предметом является редкая золотая брошь: до сих пор было известно только о двух подобных артефактах. Ее наличие в Трое II дало археологам четкий хронологический ориентир, решив длительные споры о датировке поселения.

Золотая брошь была не просто украшением; в древности она символизировала как практичность, так и статус. Рядом с ней исследователи обнаружили нефритовый камень — неожиданное дополнение к археологическим находкам Трои. Нефрит, который высоко ценился в древности, часто ассоциировался с роскошью и далекой торговлей.

Его появление в Трое свидетельствует о том, что жители города были связаны с широкими культурными и торговыми сетями. Эти находки отражают как утонченность местного общества, так и его доступ к экзотическим материалам, которые, вероятно, использовались для индивидуальных украшений или в церемониальных целях.

Место Трои в истории и легендах придает этим открытиям еще большее значение. Расположенный в современном Чанаккале, город стал известным благодаря "Илиаде" Гомера и изучается уже более 160 лет.

Раскопки, начатые Генрихом Шлиманом в XIX веке, обнаружили по меньшей мере девять слоев поселения, охватывающих период от раннего бронзового века до византийской эпохи. Недавно обнаруженные сокровища добавляют глубины нашему пониманию Трои II, а также сочетают миф с конкретными историческими доказательствами.

Артефакты вскоре будут выставлены в Музее Трои, открытом в 2018 году вблизи места раскопок. Это учреждение уже содержит тысячи предметов из разных периодов исследований, а добавление броши и нефритового камня позволит посетителям ознакомиться с уникальными образцами ранней человеческой культуры.

Как заявил министр Эрсой, "4500-летняя золотая брошь и нефритовый камень из Трои являются чрезвычайным дополнением к нашему культурному наследию. Благодаря преданности наших археологов и специалистов эти сокровища прольют свет на историю для будущих поколений".

