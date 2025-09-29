Таких у світі тільки три: археологи виявили у Трої рідкісну золоту брошку (фото)

Розкопки, проведені на території Трої в сучасній Туреччині, виявили рідкісні предмети, датовані приблизно 4500 роками. Серед знахідок були золота брошка у формі кільця, нефрит і бронзова шпилька, датовані ранньою бронзовою добою.

Міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Ерсой наголосив на важливості відкриття, назвавши її "однією з найважливіших знахідок останніх 100 років". Ці артефакти виявили в рамках проєкту міністерства "Спадщина для майбутнього", який має на меті збереження і зміцнення культурної спадщини Анатолії, пише Arkeonews.

Найвизначнішим предметом є рідкісна золота брошка: досі було відомо лише про два подібні артефакти. Її наявність у Трої II надала археологам чіткий хронологічний орієнтир, вирішивши тривалі суперечки щодо датування поселення.

Золота брошка була не просто прикрасою; в давнину вона символізувала як практичність, так і статус Фото: Ministry of Culture and Tourism on Minister Mehmet Nuri Ersoy

Золота брошка була не просто прикрасою; в давнину вона символізувала як практичність, так і статус. Поряд із нею дослідники виявили нефритовий камінь — несподіване доповнення до археологічних знахідок Трої. Нефрит, який високо цінувався в давнину, часто асоціювався з розкішшю та далекою торгівлею.

Його поява в Трої свідчить про те, що мешканці міста були пов'язані з широкими культурними та торгівельними мережами. Ці знахідки відображають як витонченість місцевого суспільства, так і його доступ до екзотичних матеріалів, які, ймовірно, використовувалися для індивідуальних прикрас або в церемоніальних цілях.

Місце Трої в історії та легендах додає цим відкриттям ще більшого значення. Розташоване в сучасному Чанаккале, місто стало відомим завдяки "Іліаді" Гомера і вивчається вже понад 160 років.

Розкопки, розпочаті Генріхом Шліманом у XIX столітті, виявили щонайменше дев'ять шарів поселення, що охоплюють період від ранньої бронзової доби до візантійської епохи. Нещодавно виявлені скарби додають глибини нашому розумінню Трої II, а також поєднують міф з конкретними історичними доказами.

Артефакти незабаром будуть виставлені в Музеї Трої, відкритому в 2018 році поблизу місця розкопок. Ця установа вже містить тисячі предметів з різних періодів досліджень, а додавання брошки та нефритового каменю дозволить відвідувачам ознайомитися з унікальними зразками ранньої людської культури.

Як заявив міністр Ерсой, "4500-річна золота брошка та нефритовий камінь з Трої є надзвичайним доповненням до нашого культурного спадку. Завдяки відданості наших археологів та фахівців ці скарби проллють світло на історію для майбутніх поколінь".

