Тайное место поклонения: археологи нашли неизвестное святилище в Мексике (фото)

Археологи обнаружили древнее церемониальное место, где наскальные рисунки и монументальные платформы свидетельствуют о веках ритуалов, связанных с солнцем, водой и плодородием. Это открытие дает новое представление о том, как общины использовали священные места.

Место, известное как Пьедра Летра в регионе Коста-Чика штата Герреро, исследовали специалисты из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), пишет Arkeonews.

Куаутемок Рейес Альварес и Мигель Перес Негрете задокументировали святилище, отметив, что оно использовалось на протяжении почти 800 лет народами амузго и микстек.

Фото: INAH

По словам исследователей, проводившиеся там церемонии чествовали солнечный календарь, просили дождя и укрепляли сельскохозяйственную жизнь.

"Эта разведка является первым шагом к исследованиям, защите и сохранению", — пояснил Рейес Альварес.

Спирали и круглые бусины в Пьедра-Летра символизируют циклы времени, а капли воды отражают важность дождя. Среди изображений — профиль ягуара, фигура в перьевом головном уборе и даже схематическое поле для игры в мяч.

Среди рисунков выделяется солнце с человеческим лицом, которое относится к позднему постклассическому периоду (1150-1521 гг. н. э.) и подтверждает, что солнечные ритуалы играли ключевую роль в функционировании святилища.

За пределами Пьедра-Летры исследования обнаружили дополнительные монументальные сооружения, такие как гранитные стелы в Сан-Кристобале и платформа с резными камнями в Гуадалупе-Мано-де-Леон. Вместе эти объекты расширяют археологическую карту Тлакоачистлауаки и демонстрируют доиспанское культурное значение муниципалитета.

Для народов амузго и миштеков эти находки обеспечивают ощутимые связи с их культурной идентичностью. Исследователи INAH планируют создать иконографический каталог резьбы с целью сохранения как материальных остатков, так и связанных с ними традиций.

Хотя о крупномасштабных раскопках еще не объявлено, проект указывает на необходимость защиты этих священных ландшафтов.

