Таємне місце поклоніння: археологи знайшли невідоме святилище в Мексиці (фото)

Археологи виявили стародавнє церемоніальне місце, де наскельні малюнки та монументальні платформи свідчать про століття ритуалів, пов'язаних із сонцем, водою та родючістю. Це відкриття дає нове уявлення про те, як громади використовували священні місця.

Місце, відоме як П'єдра Летра в регіоні Коста-Чіка штату Герреро, досліджували фахівці з Національного інституту антропології та історії Мексики (INAH), пише Arkeonews.

Куаутемок Рейес Альварес і Мігель Перес Негрете задокументували святилище, зазначивши, що воно використовувалося впродовж майже 800 років народами амузго і мікстек.

Фото: INAH

За словами дослідників, церемонії, що проводилися там, вшановували сонячний календар, просили дощу і зміцнювали сільськогосподарське життя.

"Ця розвідка є першим кроком до досліджень, захисту та збереження", — пояснив Рейес Альварес.

Спіралі та круглі намистини в П'єдра-Летра символізують цикли часу, а краплі води відображають важливість дощу. Серед зображень — профіль ягуара, фігура в пір'яному головному уборі і навіть схематичне поле для гри в м'яч.

Серед малюнків виділяється сонце з людським обличчям, яке належить до пізнього посткласичного періоду (1150–1521 рр. н. е.) і підтверджує, що сонячні ритуали відігравали ключову роль у функціонуванні святилища.

За межами П'єдра-Летри дослідження виявили додаткові монументальні споруди, такі як гранітні стели в Сан-Крістобалі та платформа з різьбленими каменями в Гуадалупе-Мано-де-Леон. Разом ці об'єкти розширюють археологічну карту Тлакоачістлауаки та демонструють доіспанське культурне значення муніципалітету.

Для народів амузго та міштеків ці знахідки забезпечують відчутні зв'язки з їхньою культурною ідентичністю. Дослідники INAH планують створити іконографічний каталог різьблень з метою збереження як матеріальних залишків, так і пов'язаних з ними традицій.

Хоча про великомасштабні розкопки ще не оголошено, проєкт вказує на необхідність захисту цих священних ландшафтів.

