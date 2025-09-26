Датується залізною добою: археологи розкопали римський форт у Німеччині (фото)

У Німеччині археологи виявили укріплене поселення, якому майже 2000 років. Місце, розташоване на мисі вздовж річки Траве, було заселене в пізню залізну добу.

Розкопки, проведені дослідниками з Кільського університету та міста Любек, підтвердили попередні припущення про наявність укріплень та поселення, пише Arkeonews.

За словами керівника розкопок доктора Фелікса Реша, ці знахідки "кидають абсолютно нове світло на історію поселення в регіоні Любека".

На пагорбі, відомому як Хіртенберг, досі видно вали та рови, що свідчить про те, що колись це місце виконувало оборонну функцію. Доктор Тілль Кюль з Кільського університету, додав, що ці відкриття спростовують попередні теорії про те, що це місце було середньовічною фортецею.

Фото: Till Kühl

Археологічні знахідки свідчать, що річка Траве була важливим сполученням між внутрішніми громадами північної Німеччини та Балтійським морем.

Хоча офіційна межа Римської імперії пролягала значно південніше, імпортована кераміка, скло та монети досягали цього регіону, що свідчить про постійні торговельні та культурні контакти.

Укріплення в Штюльпер-Хук, ймовірно, контролювала рух по річці, можливо, слугуючи центром торгівлі або навіть митним пунктом. Дерев'яні палі, знайдені під водою, разом із фрагментами кераміки, датованими першими чотирма століттями н. е., підтверджують інтерпретацію про тривале заселення цього регіону в цей період.

Останні знахідки є частиною спільного проєкту Департаменту археології Любека, Кільського університету та Кластера передового досвіду "ROOTS". Для студентів розкопки стали практичним тренінгом з археологічної польової роботи.

Доктор Інгрід Судхофф, голова Департаменту археології Любека, відзначила важливість дослідження: "Тісна співпраця з Кільським університетом дозволила нам дослідити давно підозрювані деталі про Штюльпер-Хук. Ми бачимо, що Траве впродовж тисячоліть була важливим торговим і комунікаційним шляхом".

