Датируется железным веком: археологи раскопали римский форт в Германии (фото)

В Германии археологи обнаружили укрепленное поселение, которому почти 2000 лет. Место, расположенное на мысе вдоль реки Траве, было заселено в поздний железный век.

Раскопки, проведенные исследователями из Кильского университета и города Любек, подтвердили предыдущие предположения о наличии укреплений и поселения, пишет Arkeonews.

По словам руководителя раскопок доктора Феликса Реша, эти находки "бросают совершенно новый свет на историю поселения в регионе Любека".

На холме, известном как Хиртенберг, до сих пор видны валы и рвы, что свидетельствует о том, что когда-то это место выполняло оборонительную функцию. Доктор Тилль Кюль из Кильского университета, добавил, что эти открытия опровергают предыдущие теории о том, что это место было средневековой крепостью.

Фото: Till Kühl

Археологические находки свидетельствуют, что река Траве была важным сообщением между внутренними общинами северной Германии и Балтийским морем.

Хотя официальная граница Римской империи пролегала значительно южнее, импортируемая керамика, стекло и монеты достигали этого региона, что свидетельствует о постоянных торговых и культурных контактах.

Укрепление в Штюльпер-Хук, вероятно, контролировало движение по реке, возможно, служа центром торговли или даже таможенным пунктом. Деревянные сваи, найденные под водой, вместе с фрагментами керамики, датированными первыми четырьмя веками н. э., подтверждают интерпретацию о длительном заселении этого региона в этот период.

Последние находки являются частью совместного проекта Департамента археологии Любека, Кильского университета и Кластера передового опыта "ROOTS". Для студентов раскопки стали практическим тренингом по археологической полевой работе.

Доктор Ингрид Судхофф, глава Департамента археологии Любека, отметила важность исследования: "Тесное сотрудничество с Кильским университетом позволило нам исследовать давно подозреваемые детали о Штюльпер-Хук. Мы видим, что Траве на протяжении тысячелетий была важным торговым и коммуникационным путем".

