Секреты средневековой красоты: редкий инструмент для волос нашли в замке Шотландии (фото)

Во время раскопок в замке Эйлен-Донан в Шотландском нагорье археологи нашли редкий средневековый инструмент для укладки волос. Находку, известную как гравуар, передали в коллекцию Национального музея Шотландии.

Артефакт, датированный XIII веком, нашли во время археологических работ, проведенных FAS Heritage в замке Эйлен-Донан. Хотя это место является одной из наиболее известных достопримечательностей Шотландии, его средневековый период остается малоизученным, пишет Arkeonews.

Обнаружение гравуара, наряду с сотнями других артефактов, раскрыло подробности жизни внутри замка в то время, когда он служил центром руководства гэльской общины Хайленда.

По словам доктора Алис Блэквелл из Национального музея Шотландии, "этот артефакт показывает нам, как элита Эйлен-Донана следовала моде континента. Однако коллекция открывает гораздо более широкую картину жизни XIII и XIV веков".

Фото: National Museums Scotland

Редкость находки делает ее особенно ценной. В Соединенном Королевстве известно лишь о двух других гравуарах, и это первый, который был обнаружен в Шотландии. Хотя такие инструменты обычно вырезали из импортированной слоновой кости, это изделие было изготовлено из рога местного красного оленя.

Его навершие изображает фигуру в капюшоне, которая держит книгу, — образ, связанный со стилем европейской средневековой элиты. Кроме гравуара исследователи обнаружили различные артефакты, среди которых броши, булавки для платьев, тигли, которые использовались для плавления металла, в частности золота и серебра.

Среди других находок были костяные игровые фишки, варган и игрушки для детей, что свидетельствует о том, что жизнь в стенах замка включала как искусное ремесло, так и развлечения.

Расположение замка на стыке трех морских заливов сделало его важной крепостью в средневековой Шотландии, особенно в XIII и XIV веках, когда он был центром влияния гэльской культуры.

Хотя позже замок пришел в упадок, был разрушен в 1719 году и восстановлен в начале XX века, раскопки показали, что когда-то это было оживленное поселение, где культура, политика и повседневная жизнь были тесно связаны между собой.

Эти находки демонстрируют роль замков как чего-то большего, чем просто укрепления. Для исследователей коллекция, которая сейчас хранится в Эдинбурге, открывает возможности для многолетних исследований.

