Археологи знайшли в Норвегії рідкісний артефакт кам'яної доби: йому 9000 років (фото)

Під час розкопок у Хортені, Норвегія, дослідники виявили сліди життя, що датуються приблизно 9000 років тому. Серед знахідок був рідкісний фрагмент кам'яного молоту, якому тисячі років.

Археолог Сільє Хорстад з Музею культурної історії керувала розкопками і описала цей предмет як одну з найцінніших знахідок на цьому місці. Такі палиці могли слугувати інструментами, але також мали символічне значення, пише Sciencenorway.no.

За словами Хорстад, артефакт мав сліди використання, що свідчили про подрібнення рослинних волокон або інших матеріалів. Археолог Кнут Андреас Бергсвік з Бергенського університету додав, що подібні палиці поділяються на три групи: прості типи, як та, що була знайдена в Хортені, більш декоративні зразки у формі зірок або хрестів, та версії, виготовлені з органічних матеріалів, таких як кістка кита або дерево.

подібні палиці поділяються на три групи: прості типи, як та, що була знайдена в Хортені, більш декоративні зразки у формі зірок або хрестів, та версії, виготовлені з органічних матеріалів, таких як кістка кита або дерево Фото: Museum of Cultural History

Виготовлення цих інструментів вимагало часу і винахідливості. Отвір у камені просвердлили з обох боків, залишаючи її найширшою по краях і вужчою в центрі. Дослідники припускають, що первісні люди могли використовувати порожнисту кістку в поєднанні з піском і водою, щоб повільно шліфувати камінь.

Такі артефакти могли мати символічне значення Фото: Museum of Cultural History Незакінчена сокира Фото: Museum of Cultural History Рибальські гачки та кістки. Виїмки на рибальському гачку посередині тримали волосінь на місці Фото: Museum of Cultural History Інструмент з гірського кришталю Фото: Museum of Cultural History Частина леза від майже повністю відполірованої сокири Фото: Museum of Cultural History

Цілі головки палиць рідко зберігаються, але в інших місцях були знайдені прикрашені зразки з гравіюванням. Близько 12 відсотків таких предметів містять маркування, а деякі були навмисно поміщені в болота або море. Археолог Крістіан Льохсен Рьодсруд припустив, що такі артефакти могли бути символами статусу, можливо, пов'язаними з мисливцями, які займали керівні посади в своїх громадах.

Розкопки в Хортені дали понад 5000 артефактів Фото: Museum of Cultural History Знахідки такого типу ілюструють культурні зміни, що відбулися близько 9000 років тому у Східній Норвегії Фото: Museum of Cultural History

Розкопки в Хортені дали понад 5000 артефактів, від сокир і уламків рибальських гачків до кісток і залишків будинку. Невелику хатину, ймовірно площею близько 10 квадратних метрів, виявили на більш високій місцевості, тоді як кістки були зосереджені ближче до того, що колись було береговою лінією.

Також дослідники виявили зразки обвуглених лісових горіхів, які в подальшому дослідять за допомогою радіовуглецевому датування, щоб визначити точний вік поселення. Як пояснила Хорстад, лісові горіхи особливо корисні для датування, оскільки їх збирали і споживали впродовж одного року.

Знахідки такого типу ілюструють культурні зміни, що відбулися близько 9000 років тому у Східній Норвегії. За словами Бергсвіка, люди стали менш мобільними, інвестували в міцніші будинки і більше покладалися на рибальство та інші місцеві ресурси.

Ці зміни знаменували перехід до більш стабільного способу життя, а місце розкопок у Хортені дає рідкісну можливість зазирнути в еволюцію технологій і традицій спільнот кам'яної доби.

Також ми розповідали про те, яким насправді був прототип Дракули. Мова йде про Влада Цепеша, середньовічного правителя Волоького князівства.