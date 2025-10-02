12 000-річні наскальні малюнки Аравійської пустелі розкривають секрети древньої культури (фото)

Сліди присутності людини в Аравійській пустелі між 25 000 і 10 000 років тому рідкісні: вчені знаходять тільки поодинокі артефакти і майже жодних руїн.

Related video

У пустелі Нефуд на півночі Аравії дослідники з Інституту геоантропології імені Макса Планка та Університетського коледжу Лондона задокументували понад 100 зображень у натуральну величину, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Деякі фігури досягали двох метрів у висоту, а інші були меншими різьбленнями людей і тварин, зокрема верблюдів, козлів, коней, газелей та турів.

За словами доктора Марії Гуагнін, "ці великі різьбленя — не просто наскельне мистецтво, вони, ймовірно, були свідченням присутності, доступу та культурної ідентичності".

Фото: Guagnin et al., Nature Communications (2025)

Малюнки були створені між 12 800 і 11 400 роками тому, в період екстремальної посухи.

Археологічні дослідження підтверджують, що люди жили в цьому регіоні ще 25 000 років тому і повернулися туди через 10 000 років, коли після льодовикового періоду з'явилися оази.

Що відбувалося протягом цих тисячоліть, залишалося невідомим, але нові знахідки додають важливого контексту. Команда дослідників оглянула 60 скельних панелей у районах Джебель-Арнаан, Джебель-Млейха та Джебель-Місма, виявивши 176 різьблень.

Деякі твори мистецтва були викарбувані високо на скелях, які можна було сфотографувати лише за допомогою дронів, що свідчить про великі зусилля, необхідні для їх створення.

Поряд з малюнками археологи виявили 532 кам'яні знаряддя, зелені пігменти та кам'яні намистини. Неясно, чи належали вони тим самим громадам, які створили різьблення, але вони можуть свідчити про зв'язки з сусідніми народами Леванту.

Доктор Сері Шиптон пояснив, що "наскельне мистецтво позначає джерела води та маршрути пересування, можливо, символізуючи територіальні права та пам'ять поколінь".

Ці свідчення демонструють, що виживання в пустелі полягало не тільки в адаптації до клімату, а й у збереженні культурних традицій та комунікації на величезних просторах.

Важливо

Печера Нгуом у В'єтнамі: пам'ятка світового значення віком 124 000 років розкрила свої таємниці

Ці відкриття дають уявлення про період людської історії, який раніше залишався невідомим.

Гравіювання та артефакти показують, як люди залишили вічні послання про свою ідентичність та зв'язок з пустелею, нагадуючи нам, що навіть у найнепривітніших місцях.

Раніше Фокус писав про невідомі раніше поховання, які старіші за піраміди. Ці знахідки розкривають похоронні традиції, суспільне життя та культурні зв'язки перших осілих суспільств у цьому регіоні.

Також ми розповідали про розкопки у Туреччині. Археологи знайшли архів Хетської імперії, якому тисячі років.