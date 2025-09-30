Печера Нгуом у В'єтнамі: пам'ятка світового значення віком 124 000 років розкрила свої таємниці

Величезне скельне укриття Нгуом зберігає одні з найдавніших слідів людської діяльності в Південно-Східній Азії. Понад 124 000 років тому під цим природним дахом жили люди, які залишили після себе кам'яні знаряддя, вогнища та рослинні рештки.

Важливість цього місця вперше стала відомою в березні 1980 року, коли під час досліджень виявили сотні кам'яних артефактів. Сьогодні експерти закликають владу надати цьому місцю більш надійний захист, а також просувати його як зразок культурного туризму, пише Arkeonews.

Подальші розкопки підтвердили роль пам'ятки як доісторичного місця проживання, що спонукало вчених визначити "Нгуомську культуру", а згодом — ширшу "культуру Тхан Са". Впродовж десятиліть дослідження, проведені в 1982, 1985, 2017, 2024 і, найновіше, в 2025 роках, розширили знання про це місце.

Археологи, серед яких доктор Фам Тхань Сон з Інституту археології та колеги з музею Тай Нгуєн, виявили тисячі знарядь, рештки тварин і сліди вогню, що зробило це місце одним з найважливіших палеолітичних пам'яток В'єтнаму.

Стратиграфічні дані показали, що люди жили там близько 124 590 років тому — це найдавніші сліди, коли-небудь знайдені у В'єтнамі, і одні з найдавніших на материковій частині Південно-Східної Азії. Дослідники виявили спалені кістки тварин, попелові відкладення і, вперше в країні, рослинні рештки такого раннього періоду.

Ці знахідки підтвердили, що це найдавніше відоме місце контрольованого використання вогню у В'єтнамі. Як пояснив доктор Сон, "Скеля Нгуом — це більше, ніж просто археологічна пам'ятка, це музей розвитку людства".

Фахівці наголошують на трьох основних причинах важливості цього місця: воно документує походження особливої "Нгуомської культури", надає найдавніші свідчення використання вогню у В'єтнамі та зберігає сліди харчування та повсякденного життя, що датуються понад 124 000 років тому.

Попри те, що в 1982 році це місце було визнано національним пам'ятником, вчені стверджують, що такого захисту недостатньо. Вони закликають надати йому статус спеціального національного пам'ятника, що забезпечить більшу популярність, надійнішу охорону та спеціальне фінансування.

Місцеві чиновники також розглядають це місце як спосіб поєднати збереження спадщини з розвитком громади, пов'язавши його з традиційними ремеслами, відновленням екології та туризмом.

Плани на майбутнє включають відкриті виставки, демонстрації технік обробки каменю, реконструкції доісторичного життя та освітні стежки, що пов'язують місце з навколишніми культурними ландшафтами. Ці ініціативи дозволять відвідувачам на власні очі побачити найдавнішу спадщину В'єтнаму, одночасно підтримуючи сусідні села.

Скеля Нгуом зберігає понад 124 000 років історії людства, від першого контрольованого вогню до стратегій виживання стародавніх громад.

Для археологів це важливий свідок раннього заселення Азії. Майбутнє цього місця залежить від балансу між охороною та туризмом, що забезпечить збереження цього доісторичного скарбу для наступних поколінь.

