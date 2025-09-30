Пещера Нгуом во Вьетнаме: памятник мирового значения возрастом 124 000 лет раскрыл свои тайны

Огромное скальное укрытие Нгуом хранит одни из древнейших следов человеческой деятельности в Юго-Восточной Азии. Более 124 000 лет назад под этой природной крышей жили люди, которые оставили после себя каменные орудия труда, костры и растительные остатки.

Важность этого места впервые стала известной в марте 1980 года, когда во время исследований обнаружили сотни каменных артефактов. Сегодня эксперты призывают власти предоставить этому месту более надежную защиту, а также продвигать его как образец культурного туризма, пишет Arkeonews.

Дальнейшие раскопки подтвердили роль памятника как доисторического места обитания, что побудило ученых определить "Нгуомскую культуру", а затем — более широкую "культуру Тхан Са". На протяжении десятилетий исследования, проведенные в 1982, 1985, 2017, 2024 и, самое новое, в 2025 годах, расширили знания об этом месте.

Археологи, среди которых доктор Фам Тхань Сон из Института археологии и коллеги из музея Тай Нгуен, обнаружили тысячи орудий, останки животных и следы огня, что сделало это место одним из важнейших палеолитических памятников Вьетнама.

Стратиграфические данные показали, что люди жили там около 124 590 лет назад — это самые древние следы, когда-либо найденные во Вьетнаме, и одни из самых древних на материковой части Юго-Восточной Азии. Исследователи обнаружили сожженные кости животных, пепельные отложения и, впервые в стране, растительные остатки такого раннего периода.

Эти находки подтвердили, что это древнейшее известное место контролируемого использования огня во Вьетнаме. Как пояснил доктор Сон, "Скала Нгуом — это больше, чем просто археологический памятник, это музей развития человечества".

Специалисты отмечают три основные причины важности этого места: оно документирует происхождение особой "Нгуомской культуры", предоставляет древнейшие свидетельства использования огня во Вьетнаме и сохраняет следы питания и повседневной жизни, датируемые более 124 000 лет назад.

Несмотря на то, что в 1982 году это место было признано национальным памятником, ученые утверждают, что такой защиты недостаточно. Они призывают предоставить ему статус специального национального памятника, что обеспечит большую популярность, надежную охрану и специальное финансирование.

Местные чиновники также рассматривают это место как способ совместить сохранение наследия с развитием общины, связав его с традиционными ремеслами, восстановлением экологии и туризмом.

Планы на будущее включают открытые выставки, демонстрации техники обработки камня, реконструкции доисторической жизни и образовательные тропы, связывающие место с окружающими культурными ландшафтами. Эти инициативы позволят посетителям воочию увидеть древнейшее наследие Вьетнама, одновременно поддерживая соседние деревни.

Скала Нгуом хранит более 124 000 лет истории человечества, от первого контролируемого огня до стратегий выживания древних общин.

Для археологов это важный свидетель раннего заселения Азии. Будущее этого места зависит от баланса между охраной и туризмом, что обеспечит сохранение этого доисторического сокровища для следующих поколений.

