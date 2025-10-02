12 000-летние наскальные рисунки Аравийской пустыни раскрывают секреты древней культуры (фото)

Следы присутствия человека в Аравийской пустыне между 25 000 и 10 000 лет назад редки: ученые находят только единичные артефакты и почти никаких руин.

В пустыне Нефуд на севере Аравии исследователи из Института геоантропологии имени Макса Планка и Университетского колледжа Лондона задокументировали более 100 изображений в натуральную величину, пишет IFLScience.

Некоторые фигуры достигали двух метров в высоту, а другие были меньшими резьбой людей и животных, в частности верблюдов, козлов, лошадей, газелей и туров.

По словам доктора Марии Гуагнин, "эти большие резьбы — не просто наскальное искусство, они, вероятно, были свидетельством присутствия, доступа и культурной идентичности".

Фото: Guagnin et al., Nature Communications (2025)

Рисунки были созданы между 12 800 и 11 400 годами назад, в период экстремальной засухи.

Археологические исследования подтверждают, что люди жили в этом регионе еще 25 000 лет назад и вернулись туда через 10 000 лет, когда после ледникового периода появились оазисы.

Что происходило в течение этих тысячелетий, оставалось неизвестным, но новые находки добавляют важного контекста. Команда исследователей осмотрела 60 скальных панелей в районах Джебель-Арнаан, Джебель-Млейха и Джебель-Мисма, обнаружив 176 резьб.

Некоторые произведения искусства были высечены высоко на скалах, которые можно было сфотографировать только с помощью дронов, что свидетельствует о больших усилиях, необходимых для их создания.

Наряду с рисунками археологи обнаружили 532 каменных орудия, зеленые пигменты и каменные бусины. Неясно, принадлежали ли они тем же общинам, которые создали резьбу, но они могут свидетельствовать о связях с соседними народами Леванта.

Доктор Сери Шиптон объяснил, что "наскальное искусство обозначает источники воды и маршруты передвижения, возможно, символизируя территориальные права и память поколений".

Эти свидетельства демонстрируют, что выживание в пустыне заключалось не только в адаптации к климату, но и в сохранении культурных традиций и коммуникации на огромных пространствах.

Эти открытия дают представление о периоде человеческой истории, который ранее оставался неизвестным.

Гравировка и артефакты показывают, как люди оставили вечные послания о своей идентичности и связи с пустыней, напоминая нам, что даже в самых неприветливых местах.

