Дайвери знайшли залишки Флоту скарбів: знахідки коштують щонайменше мільйон доларів (фото)

Дайвери, що працювали біля східного узбережжя Флориди, повідомили про підняття з дна понад 1000 іспанських монет колоніальної епохи. Знахідка, вартість якої оцінюється в 1 мільйон доларів, включає срібні реали та рідкісні золоті ескудо з нещасливого Флоту скарбу який затонув у 1715 році.

Флот з 12 кораблів, який часто називають "срібним флотом", відплив з Гавани 24 липня 1715 року, везучи з Мексики, Перу та Болівії срібні злитки, золоті монети та королівські коштовності, пише Arkeonews.

Впродовж тижня біля Флориди бушувала потужна буря, яка потопила 11 з 12 кораблів. Історики оцінюють збитки приблизно в 400 мільйонів доларів. Ця катастрофа дала початок "Скарбовому узбережжю" Флориди, де дайвери впродовж століть продовжують знаходити розкидані скарби.

Цього літа підйом проводився капітаном Левіном Шейверсом і екіпажем судна M/V Just Right, що працювало на підставі прав на підйом затонулого флоту 1715 року, наданих компанією Queens Jewels, LLC. В результаті вони виявили понад 1000 срібних реалів і п'ять золотих ескудо.

В результаті досліджень дайвери виявили понад 1000 срібних реалів Фото: 1715 Fleet – Queens Jewels

Багато монет досі читаються, їхні монетні знаки та дати збереглися, що дає вченим детальну інформацію про іспанські монетні двори колоніальної епохи. "Стан цих монет свідчить про те, що вони були частиною одного скрині або вантажу, який розсипався, коли корабель розламався", — зазначила компанія, описавши концентрацію артефактів як дуже незвичайну.

Багато монет досі читаються, їхні монетні знаки та дати збереглися, що дає вченим детальну інформацію про іспанські монетні двори колоніальної епохи. Фото: 1715 Fleet – Queens Jewels

За словами Сал Гутузо, директора з операцій 1715 Fleet – Queens Jewels, значення цієї знахідки виходить за межі її грошової вартості: "Кожна монета – це шматочок історії, матеріальний зв'язок з людьми, які жили, працювали і плавали в епоху Золотої доби Іспанської імперії". Реали та ескудо використовувалися в Європі, Азії та Америці, та були настільки поширені, що вплинули на розвиток ранньомодерних валютних систем.

Реали та ескудо використовувалися в Європі, Азії та Америці, та були настільки поширені, що вплинули на розвиток ранньомодерних валютних систем Фото: 1715 Fleet – Queens Jewels

Записи також вказують, що флот перевозив коштовності, що належали королеві Єлизаветі Фарнезе, зокрема 74-каратне смарагдове кільце та сережки з перлами, хоча ці предмети так і не знайшли.

Легенди про такі скарби продовжують викликати інтерес, але законодавство Флориди суворо регулює роботи з їх пошуку. Тільки ліцензовані оператори під наглядом держави можуть проводити дослідження затонулих кораблів, забезпечуючи дотримання археологічних стандартів.

Вилучені монети проходять консервацію і згодом будуть виставлені в музеях уздовж Трежер-Коуст, де відвідувачі зможуть поглянути на колоніальне минуле. Експерти продовжують пошуки і вважають, що значна частина багатств флоту все ще похована під пісками і чекає на своє відкриття.

