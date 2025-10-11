Названо крупнейшее наземное животное Северной Америки: гиганты могли весить 80 тонн (фото)

Сегодня самым крупным животным Северной Америки является бизон, однако так было не всегда. Ученые назвали того, кто в разы превосходит его и считается крупнейшим наземным животным региона.

Крупнейшим наземных животным Северной Америки сегодня считается бизон, длина которого достигает почти 4 метров, а его вес не превышает тонны. Однако так было не всегда, размеры бизонов на самом деле меркнут в сравнении с крупнейшим наземным животным, когда-либо обитавшим на континенте – речь об аламозавре, пишет IFLScience.

Аламозавр – огромные ящеры, относящиеся к группе титанозавров – невероятно гигантские динозавры-завроподы с длинной шеей. Исследователи полагают, что длина аламозавров, живших в Северной Америке, вероятно, достигала 21 метра. По окаменелостям сложно оценить точный вес животного, но ученые считают, что гиганты могли весить около 80 тонн. Для сравнения, это примерно в 40 раз тяжелее, чем у современных гигантов – жирафов.

Впервые окаменелости аламозавра были обнаружены в 1921 году, после того как геолог Джон Рисайд-младший наткнулся на огромную окаменелость недалеко от формации Охо-Аламо в Нью-Мексико, которая впоследствии дала динозавру его название.

На основании этой находки ученые смогли определить, что аламозавр бродил по планете в период между 70 и 65 миллионами лет назад, когда астероид погубил древних гигантов и большую часть жизни на планете.

Особый интерес в отношении аламозавра заключается в том, что он появился в Северной Америке после 30-миллионолетнего перерыва в палеонтологической летописи, известного как "перерыв в истории завропод". Предполагается, что в этот период завропод не было на континенте, но ученые до сих пор не знают, почему. Предполагается, что это могло произойти из-за противостояния завропод, что заставило их разбежаться в разные стороны; возможно, животные вымерли или мы до сих пор не обнаружили свидетельств их пребывания в регионе.

По словам доктора Сюзанны Мейдмент, старшего научного сотрудника отдела позвоночных, антропологии и палеобиологии Музея естественной истории в Лондоне, процесс окаменения – очень редкий. Порой ученые могут обнаружить кожу, мягкие ткани или перья древних животных, однако для их сохранения обычно требуются совершенно уникальные условия захоронения, часто невероятно быстрого.

Впрочем, если причиной отсутствия окаменелостей является вымирание и реинтродукция, некоторые ученые полагают, что перерыв в истории завропод закончился миграцией аламозавра на север с территории современной Южной Америки. Ученые считают, что такое объяснение вполне логично: в то время Южная Америка была землей тираннозавров, где обитали 37-метровые гиганты, такие как патаготитаны.

