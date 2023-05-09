Ботаники среди динозавров. Ученые рассказали, как зауроподам удалось стать такими большими

Новое исследование проливает свет на то, как самым гигантским животным на земле удалось достичь таких размеров.

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Во времена, когда наши далекие предки были крохотными существами размером не больше крысы и ползали по "ковру" доисторических лесов, сверхгигантские динозавры уже вовсю прочесывали верхушки деревьев, пишет Science Focus.

В новом исследовании палеонтологи из Университета Адельфи (США) сосредоточились на том, чтобы понять, как и когда гигантским динозаврам удалось стать такими огромными. Отметим, что зауроподы (группа самых крупных динозавров) были самыми крупными животными, которые когда-либо бродили по Земле. Исследователи сосредоточились на том, чтобы раскрыть их эволюционный путь, и теперь полагают, что их невероятный успех заключался в том, что они не ленились эволюционировать.

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По словам соавтора исследования, адъюнкт-профессор биологии в Адельфи, доктора Майкла Д’Эмика, они с коллегами обнаружили, что вместо того, чтобы менять свои размеры за один или два раза за всю историю эволюции, эти трудолюбивые динозавры делали это десятки раз. Например, некоторые из них эволюционировали 36 раз за 100 миллионов лет.

Исследователи отмечают, что зауроподы были физиологически отличны друг от друга: с разными зубами, головами и телами. То есть, фактически каждому из них удалось найти форму, которая помогла им выжить и не конкурировать друг с другом. В результате исследования ученые также опровергли теорию о том, что зауроподы стали гигантскими со временем — результаты исследования свидетельствуют о том, что они были гигантами еще в начале своего эволюционного пути.

В ходе исследования ученые оценили массу тела около двух сотен видов зауроподов на основе размеров их конечностей. Далее данные нанесли на эволюционное дерево группы. Результаты исследования показывают, что с появлением каждого нового семейства зауроподов минимум одна линия независимо становилась сверхгигантской. Например, культовый брахиозавр с длинной шеей, который вырос до 30 метров в длину, был одним из них, а также коренастый апатозавр длиной 21 метр.

Исследователи обнаружили, что первые зауроподы достигали порядка 6 метров в длину и весили около 800 килограмм. Самый большой, брахиозавр, эволюционировал, чтобы вырасти до более 30 метров и весить до 60 000 килограмм. К слову ученые также обнаружили, что некоторые зауроподы в процессе эволюции наоборот стали меньше — например, самый маленький достигал 4,6 метра.

В дальнейшем исследовании ученые планируются сосредоточиться на том, чтобы понять, почему некоторые линии зауроподов стали сверхгигантами, а другие нет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как передвигались огромные динозавры, чтобы не упасть.