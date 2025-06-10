Названы динозавры, заглатывающие пищу целиком: им незачем было жевать ее

Исследователям впервые в истории удалось обнаружить ископаемые останки содержимого желудка зауроподов и сделали удивительное открытие: динозаврам на самом деле не нужно было пережевывать пищу — на то была веская причина.

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Об этом говорится в журнале Current Biology, пишет IFLScience.

Первое в истории обнаружение содержимого желудка зауроподов дало новые сведения о пищевых привычках этих огромных динозавров, включая поддержку давней идеи о том, что они были травоядными. Исследователи также считают, что зауроподы носили в себе "желудочные печи", способные расщеплять пищу благодаря ферментации и микробам в кишечнике — при этом жевание попросту не требовалось.

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Первое в истории окаменевшее содержимое желудка

Окаменевшее содержимое желудка было извлечено из образца Diamantinasaurus matildae, возраст которого составлял от 94 до 101 миллиона лет. Образец был обнаружен в 2017 году сотрудниками и волонтерами Австралийского музея естественной истории "Век динозавров".

Группа зауроподов охватывает период в около 130 миллионов лет, но этот экземпляр был обнаружен в формации Винтон в Квинсленде в Австралии, где животные обитали в середине мелового периода. Исследователи отмечают, что образец был замечательным — почти полным и содержал "загадочный кусок камня". Как позже оказалось этот "камень" представлял собой кололит — окаменевшее содержимое желудка, с несколькими растительными окаменелостями.

Ученые отмечают, что это стало первым случаем обнаружения содержимого желудка зауропода, что является своего рода замечательным для столь хорошо изученной и долгоживущей группы животных, как зауроподы.

Менеджер коллекции Australian Age of Dinosaurs Маккензи Энчелмайер держит в руках окаменелость содержимого кишечника завропода Фото: Stephen Poropat

Зауроподы не пережевывали пищу

Внутри ученые обнаружили ископаемые свидетельства хвойных деревьев, плодовых тел семенных папоротников и листьев покрытосеменных. Это также показало, что эти животные на самом деле не пережевывали свою пищу, а вместо этого полагались на ферментацию и кишечный микробиом, чтобы все это переварить.

Любопытно, что сегодня такой тип пищеварения наблюдается у крупных ферментеров заднего отдела кишечников, таких как слоны, носороги и лошади. Эти животные способны питаться довольно низкокачественной растительной пищей целый день, а затем ферментировать их. По словам ведущего автора исследования Стивена Поропата из Университета Кертина, такой процесс создает тепло, а значит количество тепла, вырабатываемого зауроподами в процессе ферментации, было значительным. Наличие длинной шеи и хвоста могло быть способом эффективно сбрасывать тепло (как уши слона), а также держать мозг подальше от своей "желудочной печи".

Новый взгляд на огромных динозавров

Авторы исследования отмечают, что их работа не просто знаменует первое в мире открытие ископаемых, но также и дает новый взгляд на то, как эти огромные динозавры с их аппетитом к объемному потреблению формировали доисторическую среду не только во взрослом возрасте, но и на протяжении всей своей жизни.

Команда также полагает, что зауроподы, вероятно, оказывали значительное давление на окружающую среду даже в молодом возрасте. Орда вылупившихся детенышей могла бы довольно быстро уничтожить участки низкорослых растений. Прожорливые "подростковые" зауроподы опустошали бы растения как внизу, так и наверху, до которых могли дотянуться. Те немногие из них, которые дожили до взрослой жизни, жили бы, питаясь на верхушках деревьев, или продолжали бы питаться внизу, как пылесос, оказывая невероятное давление на окружающую среду.

Такое давление со стороны зауроподов, вероятно, вынуждало растения развивать защиту и быстро отращивать заново листву и заключать семена в плоды или семенные коробочки, чтобы животные могли распространять их.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как зауроподам удалось стать такими большими.