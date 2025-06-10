Названо динозаврів, які заковтували їжу цілком: їм не треба було жувати її

Дослідникам уперше в історії вдалося виявити викопні рештки вмісту шлунка зауроподів і зробили дивовижне відкриття: динозаврам насправді не потрібно було пережовувати їжу — на те була вагома причина.

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Про це йдеться в журналі Current Biology, пише IFLScience.

Перше в історії виявлення вмісту шлунка зауроподів дало нові відомості про харчові звички цих величезних динозаврів, включно з підтримкою давньої ідеї про те, що вони були травоїдними. Дослідники також вважають, що зауроподи носили в собі "шлункові печі", здатні розщеплювати їжу завдяки ферментації та мікробам у кишківнику — при цьому жування просто не було потрібно.

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Перший в історії скам'янілий вміст шлунка, що скам'яніло

Скам'янілий вміст шлунка було вилучено зі зразка Diamantinasaurus matildae, вік якого становив від 94 до 101 мільйона років. Зразок виявили 2017 року співробітники та волонтери Австралійського музею природної історії "Століття динозаврів".

Група зауроподів охоплює період близько 130 мільйонів років, але цей примірник був виявлений у формації Вінтон у Квінсленді в Австралії, де тварини мешкали в середині крейдяного періоду. Дослідники зазначають, що зразок був чудовим — майже повним і містив "загадковий шматок каменю". Як пізніше виявилося, цей "камінь" являв собою кололіт — скам'янілий вміст шлунка, з кількома рослинними скам'янілостями.

Науковці зазначають, що це стало першим випадком виявлення вмісту шлунка зауропода, що є свого роду чудовим для настільки добре вивченої та довгоживучої групи тварин, як зауроподи.

Менеджер колекції Australian Age of Dinosaurs Маккензі Енчелмаєр тримає в руках скам'янілість вмісту кишечника завропода Фото: Stephen Poropat

Зауроподи не пережовували їжу

Усередині вчені виявили викопні свідчення хвойних дерев, плодових тіл насіннєвих папоротей і листя покритонасінних. Це також показало, що ці тварини насправді не пережовували свою їжу, а натомість покладалися на ферментацію і кишковий мікробіом, щоб усе це перетравити.

Цікаво, що сьогодні такий тип травлення спостерігається у великих ферментерів заднього відділу кишківників, таких як слони, носороги й коні. Ці тварини здатні харчуватися досить низькоякісною рослинною їжею цілий день, а потім ферментувати її. За словами провідного автора дослідження Стівена Поропата з Університету Кертіна, такий процес створює тепло, а отже, кількість тепла, що вироблялося зауроподами в процесі ферментації, була значною. Наявність довгої шиї та хвоста могла бути способом ефективно скидати тепло (як вуха слона), а також тримати мозок якомога далі від своєї "шлункової печі".

Новий погляд на величезних динозаврів

Автори дослідження зазначають, що їхня робота не просто знаменує перше у світі відкриття викопних, але також і дає новий погляд на те, як ці величезні динозаври з їхнім апетитом до об'ємного споживання формували доісторичне середовище не тільки в дорослому віці, а й упродовж усього свого життя.

Команда також вважає, що зауроподи, ймовірно, чинили значний тиск на навколишнє середовище навіть у молодому віці. Орда дитинчат, що вилупилися, могла б досить швидко знищити ділянки низькорослих рослин. Ненажерливі "підліткові" зауроподи спустошували б рослини як внизу, так і вгорі, до яких могли дотягнутися. Ті деякі з них, які дожили до дорослого життя, жили б, харчуючись на верхівках дерев, або продовжували б харчуватися внизу, як пилосос, чинячи неймовірний тиск на навколишнє середовище.

Такий тиск з боку зауроподів, імовірно, змушував рослини розвивати захист і швидко відрощувати наново листя та укладати насіння в плоди або насіннєві коробочки, щоб тварини могли поширювати їх.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, як зауроподам вдалося стати такими великими.