Названо найбільшу наземну тварину Північної Америки: гіганти могли важити 80 тонн (фото)

Сьогодні найбільшою твариною Північної Америки є бізон, проте так було не завжди. Вчені назвали того, хто в рази перевершує його і вважається найбільшою наземною твариною регіону.

Найбільшою наземною твариною Північної Америки сьогодні вважається бізон, довжина якого сягає майже 4 метрів, а його вага не перевищує тонни. Однак так було не завжди, розміри бізонів насправді тьмяніють порівняно з найбільшою наземною твариною, яка коли-небудь мешкала на континенті, — йдеться про аламозавра, пише IFLScience.

Аламозавр — величезні ящери, що належать до групи титанозаврів — неймовірно гігантські динозаври-завроподи з довгою шиєю. Дослідники вважають, що довжина аламозаврів, які жили в Північній Америці, ймовірно, досягала 21 метра. За скам'янілостями складно оцінити точну вагу тварини, але вчені вважають, що гіганти могли важити близько 80 тонн. Для порівняння, це приблизно в 40 разів важче, ніж у сучасних гігантів — жирафів.

Уперше скам'янілості аламозавра було виявлено 1921 року, після того, як геолог Джон Рісайд-молодший натрапив на величезну скам'янілість неподалік від формації Охо-Аламо в Нью-Мексико, яка згодом дала динозавру його назву.

На підставі цієї знахідки вчені змогли визначити, що аламозавр блукав планетою в період між 70 і 65 мільйонами років тому, коли астероїд згубив стародавніх гігантів і більшу частину життя на планеті.

Порівняно з аламозавром T. rex виглядає крихітним Фото: Flickr

Особливий інтерес щодо аламозавра полягає в тому, що він з'явився в Північній Америці після 30-мільйонолітньої перерви в палеонтологічному літописі, відомої як "перерва в історії завропод". Передбачається, що в цей період завропод не було на континенті, але вчені досі не знають, чому. Припускають, що це могло статися через протистояння завропод, що змусило їх розбігтися в різні боки; можливо, тварини вимерли або ми досі не виявили свідчень їхнього перебування в регіоні.

За словами доктора Сюзанни Мейдмент, старшого наукового співробітника відділу хребетних, антропології та палеобіології Музею природної історії в Лондоні, процес скам'яніння — дуже рідкісний. Часом вчені можуть виявити шкіру, м'які тканини або пір'я стародавніх тварин, проте для їхнього збереження зазвичай потрібні абсолютно унікальні умови поховання, часто неймовірно швидкого.

Утім, якщо причиною відсутності скам'янілостей є вимирання та реінтродукція, деякі вчені вважають, що перерва в історії завропод закінчилася міграцією аламозавра на північ з території сучасної Південної Америки. Вчені вважають, що таке пояснення цілком логічне: у той час Південна Америка була землею тиранозаврів, де мешкали 37-метрові гіганти, такі як патаготитани.

