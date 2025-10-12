Чому жіночі особини ссавців живуть довше: учені знайшли причину

Вчені давно підозрювали, що хромосомні особливості можуть лежати в основі відмінностей у тривалості життя самців і самок ссавців, і нове дослідження підтверджує цю теорію.

У всьому світі жінки живуть довше за чоловіків у середньому приблизно на 5,4 року. Відмінності в тривалості життя між різними статями поширені й серед інших ссавців. Вчені розкрили еволюційні корені цього феномена, вивчивши статеві відмінності в тривалості життя ссавців і птахів. Дослідження опубліковано в журналі Science Advances, пише ScienceAlert.

У ссавців самки мають дві X-хромосоми, у той час як самці — лише одну X-хромосому та одну Y-хоромосому. Таким чином, самці ссавців є гетерогаметними, тобто мають дві різні хромосоми. А самки є гомогаметними. У птахів самки є гетерогаметною статтю: вони мають одну Z-хромосому та одну W-хромосому, а самці — дві Z-хромосоми.

Дослідники проаналізувала тривалість життя дорослих особин у зоопарках для більш ніж 1170 видів ссавців і птахів.

У 72% видів ссавців самки жили приблизно на 12% довше за самців. Але у 68% видів птахів самці жили довше за самок приблизно на 5%.

Вчені також вивчили дані про 110 видів, що живуть у дикій природі, і було виявлено схожу закономірність, хоча й більш виражену. У дикій природі самки ссавців живуть приблизно в 1,5 раза довше, ніж самці, а самці птахів живуть у 5 разів довше, ніж самки.

Не дивно, що тривалість життя диких тварин різнилася сильніше, адже вони не мають контрольованого раціону та цілодобового ветеринарного догляду.

Учені дійшли висновку, що статеві хромосоми, принаймні, частково відповідальні за коротшу тривалість життя деяких гетерогаметних статей. Але це характерно не для всіх видів. У багатьох хижих птахів самки живуть довше за самців.

Дослідження припускає, що тривалість життя дорослих особин, імовірно, залежить від поєднання екологічних і генетичних факторів. Наприклад, серед не моногамних ссавців самці, як правило, помирають раніше за самок через більшу конкуренцію та вищий ризик смерті.

Водночас багато птахів є моногамними, і самці можуть жити довше, почасти через меншу конкуренцію. У моногамних видів самці і самки, як правило, мають більшу схожість у тривалості життя, тоді як у полігамних видів самці, як правило, живуть менше, а самки — довше.

Вчені також виявили, що батько, який бере участь у вихованні потомства, як правило, живе довше. Наприклад, самки приматів піклуються про своїх дитинчат до досягнення ними статевої зрілості, тому їхня тривалість життя важлива для виживання наступного покоління.

Ці результати свідчать про те, що тривалість життя дорослих особин є результатом складної взаємодії поведінки тварин і генетики, кажуть учені.

