Какие планеты в Солнечной системе самые молодые и самые старые: что говорят астрономы

Ученые могут определить возраст планет разными способами. При этом астрономы спорят о том, какие планеты возле Солнца образовались первыми.

Примерно 4,6 млрд лет назад огромное газовое облако из водорода и гелия сжалось под действием гравитации, что дало начало формированию Солнечной системы. Затем образовалась газовая туманность с сильным гравитационным притяжением, положив начало рождению Солнца. Затем вокруг нашей звезды начали формироваться планеты, и астрономы спорят о том, какие из них появились первыми, пишет Live Science.

Несмотря на многочисленные исследования Солнечной системы планетологи до сих пор не уверены в окончательном порядке рождения планет возе Солнца. Кроме первоначального формирования планет, существует также несколько конкурирующих теорий, объясняющих порядок их появления, говорит астроном Майкл Мейер из Университета штата Мичиган.

Самой популярной теорией, объясняющей образования восьми планет Солнечной системы, является та, которая предполагает, что все эти миры сформировались путем аккреции. То есть маленькие частицы газа и пыли сталкивались и прилипали друг к другу, что позволило им приобретать гравитационное притяжение и со временем расти.

Одна из популярных теорий, предполагающая, что именно путем аккреции образовались планеты, показывает, что сначала начали формироваться крупные планеты, далеко от Солнца. То газовые гиганты – Юпитер, Сатурн, а также ледяные гиганты – Уран и Нептун.

По мере роста эти планеты перемещались, освобождая место для формирования каменистых планет земной группы – Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Они появились ближе к Солнцу и через миллионы лет после формирования газовых гигантов.

По словам Мейера, чтобы образовался газовый гигант, необходимо достаточно газа, и это дает верхний предел времени, необходимого для образования таких миров. Если весь процесс не начнется достаточно быстро, и газ улетучится, то газовый гигант не образуется. Поэтому некоторое ученые считают, что газовые гиганты образовались первыми в Солнечной системе.

Но конкурирующая теория, называемая моделью потоковой нестабильности, предлагает иное объяснение. Согласно теории, планеты набирали массу более спонтанно, а значит порядок появление планет мог быть иным.

Планетолог Кауэ Борлина из Университета Пердью считает, что, возможно, сначала образовались планеты земной группы, а затем планеты-гиганты просто перестали формироваться, когда газа стало меньше.

Ученые все еще спорят, какая теория лучше всего объясняет образование Солнечной системы. При этом представления астрономов о возрасте планет не однозначны.

Гайя Стаки де Куэй, планетолог из Массачусетского технологического института говорит, что существует два разных способа определения возраста планеты. Вместо того, чтобы определять возраст по происхождению планеты, некоторые ученые сосредотачиваются на изучении ее поверхности. Поверхности планет могут быть очень старыми, ведь сохранились в первозданном виде, или очень молодыми, если на них все еще происходят геологические процессы.

Один из методов, который используют ученые для определения возраста планеты, состоит в подсчете количества кратеров на ее поверхности. С этой точки зрения, Землю можно считать самой молодой планетой, поскольку ее поверхность постоянно меняется, а следующими по возрасту будут Венера и Марс.

К сожалению, ограничения современных методов определения возраст планет означают, что ученые могут лишь приблизительно оценить возраст каждой планеты. И поскольку даже небольшая погрешность может составлять миллионы лет, астрономы все еще работают над сбором данных, чтобы восстановить более точную хронологию.

По словам Борлина, чтобы получить наиболее полную картину того, как и когда формировались планеты, необходимо получить образцы этих миров. Но пока что ни с одной планеты Солнечной системы ученые не смогли получить эти образцы. В ближайшем будущем, возможно, образцы будут доставлены с Марса.

