Планеты Уран и Нептун могут быть не ледяными, а каменными гигантами (фото)

Ученые считают, что наше понимание состава двух последних планет Солнечной системы может быть неверным. Таким образом Уран и Нептун могут не быть ледяными гигантами, как их принято называть.

В первый и последний раз планеты Уран и Нептун с близкого расстояния изучал космический аппарат "Вояджер-2" во второй половине 80-х годов прошлого века. С тех пор все наблюдения за седьмой и восьмой планетой Солнечной системы проводятся с помощью наземных и космических телескопов, которые находятся недалеко от Земли. Поэтому астрономы имеют слишком мало данных, чтобы получить общую картину строения Урана и Нептуна. Хотя считается, что эти планеты являются ледяными гигантами, новое исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, предполагает, что на самом деле это могут быть каменные гиганты, пишет Universe Today.

В Солнечной системе есть четыре планеты-гиганта: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Первые две планеты называют газовыми гигантами, ведь они почти полностью состоят из газообразного водорода и гелия. При этом в центре планет водород принимает настолько плотное состояние, что представляет собой некое подобие ядра Земли.

В то же время Уран и Нептун называют ледяными гигантами, ведь они в основном состоят из льдов, а не из газа. Состав двух планет очень похож. Считается, что их атмосфера состоит из газообразного водорода, гелия и метана, но ниже находится мантия, состоящая из льдов. В данном случае в замороженном состоянии находится вода, аммиак и метан. Но это не лед в привычном нам понимании, а горячая, плотная, текучая смесь. Также считается, что в центре эти планет находится небольшое ядро, масса которого немного превышает массу Земли, но состоит оно из каменистых материалов, то есть силикатных горных пород, а также железа и никеля. Стоит сказать, что диаметр Урана составляет примерно 51 000 км, а Нептуна – примерно 49 000 км. То есть эти планеты примерно в 4 раза больше Земли.

Уран Фото: NASA

Ученые создали моделирование, основанное на имеющихся данных о двух ледяных гигантах и пришли к выводу, что в составе недр Урана и Нептуна преобладают камни. Ученые считают, что на самом деле льдов под газовой оболочкой планет может быть очень мало. Вместо этого, как показывает моделирование, атмосфера Урана и Нептуна может примерно на 30% состоять из водорода и гелия, а большая часть планеты может состоять из твердых крупных каменных ядер. Расчеты ученых показывают, что эти ядра могут занимать 50% и больше размера Урана и Нептуна.

Нептун Фото: NASA

Таким образом ученые считают, что эти планеты, возможно, стоит называть не ледяными, а каменными гигантами. Но собранных данных пока недостаточно, чтобы уверенно сказать, что эти миры являются именно таковыми. С другой стороны, как говорят ученые, данных также недостаточно, чтобы с уверенностью называть Уран и Нептун ледяными гигантами.

Авторы исследования говорят, что раскрыть тайну этих планет можно только с помощью космических аппаратов, которые подобно "Вояджеру-2", но с более современными приборами, проведут изучение этих миров с близкого расстояния.

