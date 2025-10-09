Через галактику, возможно, пронеслась черная дыра и оставила после себя огромный шрам (фото)

Астрономы обнаружили очень длинный, но при этом узкий “инверсионный след” в галактике NGC 3627. Ученые считают, что его могла оставить огромная черная дыра, которая пронеслась через эту галактику.

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб и наземного радиотелескопа ALMA обнаружили гигантский "инверсионный след" в спиральной галактике NGC 3627, которая находится на расстоянии 31 светового года от нас. Этот поток газа и пыли имеет длину 20 000 световых лет, но его ширина составляет всего 650 световых лет. Ученые считают, что этот хвост могла оставить пролетающая через галактику массивная черная дыра, хотя это мог сделать и другой объект. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Live Science.

Астрономы ранее уже обнаруживали "инверсионные следы" в нашей галактике Млечный Путь. Но обнаруженный в спиральной галактике NGC 3627 поток газа и пыли является самым четко выраженным из когда-либо обнаруженных, а также имеет впечатляющие размеры. Астрономы выяснили, что "инверсионный след" имеет длину примерно 20 000 световых лет, а это в пять раз меньше размера Млечного Пути. При этом данный поток очень узкий, ведь его ширина составляет всего 650 световых лет. Напоминаем, что световой год равен примерно 9,6 триллиона километров.

Это открытие было сделано в рамках исследования влияния газа и образования звезд на структуру и эволюцию галактики NGC 3627. Астрономы выяснили, что "инверсионный след" в этой галактике содержит много пыли, а также наполнен большим количеством угарного газа, то есть монооксидом углерода.

Длина инверсионного следа, выделенного на изображении, составляет 20 000 световых лет, а это одна пятая размера галактики Млечный Путь Фото: NASA

"Инверсионный след" представляет собой линейный поток, состоящий из газа и пыли, которые отличаются от газа и пыли в двух спиральных рукавах галактики. Астрономы считают, что его, скорее всего создал массивный компактный объект, возможно, черная дыра. Этот объект пролетел через диск галактики и вытолкнул межзвездный газ, что привело к появлению "инверсионного следа". Сильная турбулентность в этом газопылевом потоке подтверждает предположения ученых.

Расчеты астрономов, основанные на характеристиках газопылевого потока, показывают, что его создал объект, имеющий массу, которая примерно в 10 млн раз больше массы Солнца. При этом объект пролетел через галактику со скоростью примерно 300 км/с. Также ученые выяснили, что компактный объект оставил после себя видимый шрам в галактике примерно 20 миллионов лет назад. Этот относительно недавнее событие по космическим меркам, если учитывать, что Млечный Путь существует уже 13 млрд лет.

Хотя астрономы предположили, что компактный объект может быть огромной черной дырой, они также считают, что это могло быть плотное ядро карликовой галактики. Пока что ученые не могут определить, какой из этих вариантов верный.

Теперь астрономы будут искать подобные газопылевые потоки в других галактиках, а также продолжат изучать обнаруженный поток в галактике NGC 3627. Они надеются, что будущие исследования позволят выяснить, что именно создает такие "инверсионные следы".

