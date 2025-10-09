Компания Джеффа Безоса отправила туристов в космос и приготовилась к полету на Марс (видео)

В среду, 8 октября компания Blue Origin запустила в суборбитальный полет шестерых космических туристов, а также подготовила мощную ракету-носитель New Glenn для миссии на Красную планету.

Тяжелая ракета-носитель New Glenn, созданная компанией Blue Origin, владельцем которой является Джефф Безос (основатель Amazon) выполнит второй полет в космос в конце октября или ноябре. Ракета запустит новую миccию NASA ESCAPADE, предназначенную для исследования Марса. Эту ракету 8 октября доставили на стартовую площадку. В тот же день компания Blue Origin на космическом корабле New Shepard отправила в суборбитальный полет на границу космоса шестерых космических туристов, пишет Space.

Ракета New Glenn и полет на Марс

Компания Джеффа Безоса отправила первую ступень ракеты-носителя New Glenn на стартовую площадку на мысе Канаверал во Флориде, чтобы подготовить ракету к предстоящему полету в космос. Запуск ракеты с двумя зондами NASA из миссии ESCAPADE должен состоятся в конце октября или же в ноябре.

Высота ракеты New Glenn в полностью собранном виде составляет 98 метров. Как и ракеты компании SpaceX Falcon 9 и Falcon Heavy, ракета-носитель компании Blue Origin имеет многоразовую первую ступень.

Как уже писал Фокус, первый полет ракеты New Glenn состоялся в январе этого года. Ракета вышла на орбиту, как и планировалось, но первая ступень не смогла приземлиться на посадочную площадку в Атлантическом океане.

Во время второго полета ракета New Glenn отправит в космос два орбитальных аппарата получивших название Blue и Gold, из миссии NASA. Они будут будут изучать атмосферу Марса и то, как на нее влияет солнечный ветер и космическая погода.

Blue Origin отправила туристов в космос

В тот же день со стартовой площадке в Техасе состоялся запуск космического корабля New Shepard компании Blue Origin, на борту которого находились шестеро космических туристов. Это был уже 15-й пилотируемый полет New Shepard и 36-й полет в целом для этого космического корабля. Поэтому миссия получила название NS-36.

New Shepard поднимается на высоту более 100 километров над Землей, то есть выше линии Кармана, общепризнанной границы открытого космоса. В этот раз корабль поднялся на высоту 107 километров. Таким образом космические туристы побывали не совсем на орбите, это был был суборбитальный полет. Но в течение нескольких минут они смогли находится в состоянии невесомости. Вся миссия от запуска до приземления продолжалась 10 минут и 21 секунду.

