Не все люди могут полететь на Марс: они должны иметь определенные типы личности

Ученые выяснили, что астронавты, которые полетят на Красную планету, должны быть людьми с разными типами личности. Правильное сочетание личностных качеств астронавтов может стать решающим фактором для будущих пилотируемых миссий на Марс.

Ученые с помощью моделирования изучили, как сочетание различных доминирующих черт личности у астронавтов влияет на уровень стресса, здоровье и командную работу во время миссии на Марс. Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показывает, что экипаж космического корабля, имеющий более широкий спектр личностных характеристик лучше справляется со стрессом. Результаты могут помочь NASA выбрать походящих кандидатов для пилотируемых полетов на Красную планету, пишет Space.

Пилотируемая миссия на Марс, вероятно, продлится не менее трех лет, учитывая полет туда и обратно, а также пребывание на Красной планете. В течение этого времени астронавты будут постоянно находиться в замкнутом пространстве, будут иметь мало возможности побыть в одиночестве и столкнутся со стрессами, связанными с выполнением поставленных задач. Но в таких условиях астронавты должны сохранять профессиональный настрой, нормально общаться друг с другом и сохранять спокойствие, чтобы не разрушить командную работу.

По словам ученых, исследование дало возможность понять, как различные личностные характеристики астронавтов могут влиять на работоспособность экипажа миссии на Марс.

Исследователи смоделировали длительную миссию на Марс и в модели были созданы виртуальные астронавты с разными типами личности, чтобы спрогнозировать их взаимодействие с точки зрения психологии. Согласно исследованию, разнообразие личностных черт астронавтов может способствовать повышению устойчивости к стрессам в условиях длительной изоляции.

В модели ученые отслеживали взаимодействие между отдельными виртуальными астронавтами с различными чертами характера, что позволило им оценить влияние этих особенностей на весь экипаж.

Моделирование включало пять основных черт личности:

Открытость опыту – отражает любопытство, воображение, стремление к новому опыту, интерес к новым идеям.

Добросовестность — характеризует самодисциплину, организованность, ответственность и целеустремленность.

Нейротизм — описывает эмоциональную чувствительность, склонность к стрессу, тревожности и негативным эмоциям.

Экстраверсия – отражает общительность, энергичность и стремление к внешним стимулам и взаимодействию.

Доброжелательность — отражает склонность к сотрудничеству, эмпатии, доверию и состраданию.

Как показало моделирование, экипажи со смешанным типом личности стабильно поддерживали лучший баланс и взаимодействие, чем однородные команды. Более низкий уровень стресса наблюдался у комбинаций людей с высоким уровнем добросовестности и людей с низким уровнем нейротизма.

