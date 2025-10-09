Не всі люди можуть полетіти на Марс: вони повинні мати певні типи особистості

Учені з'ясували, що астронавти, які полетять на Червону планету, мають бути людьми з різними типами особистості. Правильне поєднання особистісних якостей астронавтів може стати вирішальним фактором для майбутніх пілотованих місій на Марс.

Учені за допомогою моделювання вивчили, як поєднання різних домінуючих рис особистості в астронавтів впливає на рівень стресу, здоров'я і командну роботу під час місії на Марс. Дослідження, опубліковане в журналі PLOS One, показує, що екіпаж космічного корабля, який має ширший спектр особистісних характеристик, краще справляється зі стресом. Результати можуть допомогти NASA вибрати відповідних кандидатів для пілотованих польотів на Червону планету, пише Space.

Пілотована місія на Марс, імовірно, триватиме щонайменше три роки, враховуючи політ туди і назад, а також перебування на Червоній планеті. Протягом цього часу астронавти постійно перебуватимуть у замкненому просторі, матимуть мало можливості побути на самоті та зіткнуться зі стресами, пов'язаними з виконанням поставлених завдань. Але в таких умовах астронавти повинні зберігати професійний настрій, нормально спілкуватися один з одним і зберігати спокій, щоб не зруйнувати командну роботу.

За словами вчених, дослідження дало можливість зрозуміти, як різні особистісні характеристики астронавтів можуть впливати на працездатність екіпажу місії на Марс.

Дослідники змоделювали тривалу місію на Марс і в моделі були створені віртуальні астронавти з різними типами особистості, щоб спрогнозувати їхню взаємодію з точки зору психології. Згідно з дослідженням, різноманітність особистісних рис астронавтів може сприяти підвищенню стійкості до стресів в умовах тривалої ізоляції.

У моделі вчені відстежували взаємодію між окремими віртуальними астронавтами з різними рисами характеру, що дало їм змогу оцінити вплив цих особливостей на весь екіпаж.

Моделювання включало п'ять основних рис особистості:

Відкритість досвіду — відображає цікавість, уяву, прагнення до нового досвіду, інтерес до нових ідей.

Сумлінність — характеризує самодисципліну, організованість, відповідальність і цілеспрямованість.

Нейротизм — описує емоційну чутливість, схильність до стресу, тривожності та негативних емоцій.

Екстраверсія — відображає товариськість, енергійність і прагнення до зовнішніх стимулів і взаємодії.

Доброзичливість — відображає схильність до співпраці, емпатії, довіри та співчуття.

Як показало моделювання, екіпажі зі змішаним типом особистості стабільно підтримували кращий баланс і взаємодію, ніж однорідні команди. Нижчий рівень стресу спостерігався у комбінацій людей з високим рівнем сумлінності та людей з низьким рівнем нейротизму.

