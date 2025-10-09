Загроза для місій на Марс: швидкість пилових торнадо на планеті вища, ніж вважалося (фото)

Пил на Марсі є великою проблемою для космічних апаратів, які вивчають Червону планету з її поверхні. Нове дослідження допоможе поліпшити розуміння марсіанської погоди.

Related video

Вчені вивчили понад 1000 пилових вихорів на Марсі за допомогою фотографій, зроблених орбітальними зондами Mars Express і ExoMars Trace Gas Orbiter Європейського космічного агентства. Дослідження, опубліковане в журналі Science Advances, показало, що пилові вихори можуть переміщатися поверхнею Червоної планети зі швидкістю до 158 км/год. Це швидше, ніж показували минулі вимірювання, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами вчених, результати дослідження можуть допомогти в плануванні майбутніх місій на Марс, з огляду на те, що пил на Червоній планеті часто вкриває сонячні панелі апаратів і кружляє над посадковими майданчиками під час посадки. Нові вимірювання допоможуть краще зрозуміти погодні умови, зокрема вітер на Марсі, що має критичне значення для майбутніх досліджень планети за допомогою нових космічних апаратів.

Для проведення вимірювань вчені використовували фотографії орбітальних апаратів, на яких були відображені пилові вихори на Марсі. Аналіз переміщень вихорів між послідовними кадрами дав змогу обчислити швидкість і напрямок руху пилових торнадо. За словами вчених, невидимий вітер на Марсі стає видимим завдяки пиловим вихорам. Вимірюючи швидкість і напрямок їхнього руху, дослідники почали складати карту вітрів на Червоній планеті.

Пилові вихори можуть переміщатися поверхнею Червоної планети зі швидкістю до 158 км/год Фото: ESA

Жоден із космічних апаратів не призначений для вимірювання вітру, але вчені змогли використати їхні дані для дослідження. Коли орбітальні зонди роблять знімки, то між кадрами виникають невеликі затримки, які зазвичай сприймаються як шум зображення.

Пиловий вихор на Марсі Фото: NASA

Але все, що рухається по Марсу, наприклад, пилові вихори, залишає слабкий, але вимірний зсув між кадрами. Аналізуючи ці зрушення, вчені визначили швидкість переміщення кожного пилового вихору.

Дослідження показало, що пилові торнадо на Марсі часто виникають на вкритих пилом рівнинах. Ці вихори піднімають пил у повітря найчастіше вдень навесні та влітку, хоча вони існують лише кілька хвилин. Найдовше вони існують і мають найбільшу швидкість між пізнім ранком і раннім вечором.

На відміну від Землі, де дощ вимиває пил із повітря, на Марсі цей пил може зберігатися місяцями. Розуміння того, як і коли пил піднімається з поверхні планети, має ключове значення для прогнозування погоди на Марсі.

Як уже писав Фокус, біля Марса пролетіла міжзоряна комета. Її вдалося сфотографувати космічному апарату, який обертається навколо Червоної планети.

Також Фокус писав про те, що матеріал із "Гаррі Поттера" приніс трьом ученим Нобелівську премію з хімії 2025 року. Створена хіміками молекулярна архітектура не порушує законів фізики, але працює так само, як чарівна сумочка Герміони з фільмів про Гаррі Поттера.