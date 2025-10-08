Нобелівська премія з хімії 2025: її отримали вчені за матеріал із "Гаррі Поттера"

Створена хіміками молекулярна архітектура не порушує законів фізики, але працює так само, як чарівна сумочка Герміони з фільмів про Гаррі Поттера.

Related video

Хіміки Сусуму Кітагава, Річард Робсон і Омар Ягхі були удостоєні Нобелівської премії з хімії 2025 року за розробку металоорганічних каркасів. Ці каркаси працюють схожим чином, як і сумочка Герміони Грейнджер, подруги Гаррі Поттера із серії фільмів про юного чарівника. Імена володарів Нобелівської премії з хімії 2025 року стали відомі в середу, 8 жовтня. Грошова премія, яку розділять між собою вчені, становить приблизно 1,2 млн доларів, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Хіміки Сусуму Кітагава (Японія), Річард Робсон (Австралія) і Омар Ягхі (США) отримали Нобелівську премію з хімії 2025 року за розробку металоорганічних каркасів. До числа каркасів увійшли нові матеріали, здатні зберігати велику кількість газу в крихітному обсязі. За словами представників Нобелівського комітету з хімії, це схоже на принцип роботи чарівної сумочки Герміони з фільмів про Гаррі Поттера.

У цих фільмах у Герміони Грейнджер, подруги Гаррі Поттера, є чарівна сумочка, яка дає їй змогу носити більше предметів, ніж у неї може поміститися.

На відміну від сумочки Герміони, нова молекулярна архітектура, розроблена вченими, не порушує законів фізики, але працює схожим чином. Металоорганічні каркаси складаються з іонів металів, пов'язаних між собою довгими органічними молекулами. Ці іони і молекули організовані таким чином, що утворюють кристали з великими порожнинами, які можна використовувати для захоплення і зберігання речовин.

Ще 1989 року Робсон з'єднав позитивно заряджені атоми міді в молекулу, що дало змогу створити кристал, схожий на алмаз, який був заповнений незліченними крихітними осередками. Ягхі і Кітагава в період з 1992 по 2003 рік, з'ясували, що гази можуть входити і виходити з цього металоорганічного каркаса, роблячи його стабільнішим, гнучкішим і більш модифікованим для отримання унікальних властивостей.

З моменту цих відкриттів інші вчені створили багато металоорганічних каркасів, використовуючи їх для уловлювання токсичних газів, необхідних для виробництва напівпровідників, збору води з повітря в пустелі та розкладання шкідливих хімікатів і забруднювальних речовин.

Вважається, що в майбутньому ці металорганічні каркаси можна буде застосовувати для уловлювання вуглекислого газу, який виділяється заводами та електростанціями.

Як уже писав Фокус, вчені відкрили, як імунна система контролює себе і отримали за це Нобелівську премію з медицини 2025 року.

Також Фокус писав про те, що незвичайна хвороба переслідує лауреатів Нобелівської премії. У наукових колах існує такий термін, як "Нобелівська хвороба". Цей термін описує часом дуже ексцентричні погляди, які з'являлися у лауреатів після отримання престижної премії.

Ще Фокус писав про те, що міжзоряний об'єкт 3I/ATLAS дивніший, ніж вважали: такого ще не бачили астрономи.