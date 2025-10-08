Нобелевская премия по химии 2025: ее получили ученые за материал из "Гарри Поттера"

Созданная химиками молекулярная архитектура не нарушает законы физики, но работает так же, как волшебная сумочка Гермионы из фильмов о Гарри Поттере.

Химики Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Ягхи были удостоены Нобелевской премии по химии 2025 года за разработку металлоорганических каркасов. Эти каркасы работают схожим образом, как и сумочка Гермионы Грейнджер, подруги Гарри Поттера из серии фильмов о юном волшебнике. Имена обладателей Нобелевской премии по химии 2025 стали известны в среду, 8 октября. Денежная премия, которую разделят между собой ученые составляет примерно 1,2 млн долларов, пишет Live Science.

Химики Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар Ягхи (США) получили Нобелевскую премию по химии 2025 года за разработку металлоорганических каркасов. В число каркасов вошли новые материалы, способные хранить большое количество газа в крошечном объеме. По словам представителей Нобелевского комитета по химии, это похоже на принцип работы волшебной сумочки Гермионы из фильмов о Гарри Поттере.

В этих фильмах у Гермионы Грейнджер, подруги Гарри Поттера, есть волшебная сумочка, которая позволяет ей носить больше предметов, чем в нее может поместиться.

В отличие от сумочки Гермионы, новая молекулярная архитектура, разработанная учеными, не нарушает законы физики, но работает схожим образом. Металлоорганические каркасы состоят из ионов металлов, связанных между собой длинными органическими молекулами. Эти ионы и молекулы организованы таким образом, что образуют кристаллы с большими полостями, которые можно использовать для захвата и хранения веществ.

Еще в 1989 году Робсон соединил положительно заряженные атомы меди в молекулу, что позволило создать кристалл, похожий на алмаз, который был заполнен бесчисленными крошечными ячейками. Ягхи и Китагава в период с 1992 по 2003 год, выяснили, что газы могут входить и выходить из этого металлоорганического каркаса, делая его более стабильным, гибким и модифицируемым для получения уникальных свойств.

С момента этих открытий другие ученые создали много металлоорганических каркасов, используя их для улавливания токсичных газов, необходимых для производства полупроводников, сбора воды из воздуха в пустыне и разложения вредных химикатов и загрязняющих веществ.

Считается, что в будущем эти металлорганические каркасы можно будет применять для улавливания углекислого газа, который выделяется заводами и электростанциями.

