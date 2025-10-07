Необычная болезнь преследует лауреатов Нобелевской премии: о чем идет речь

В научных кругах существует такой термин, как «Нобелевская болезнь» или «нобелит». Этот термин описывает порой очень эксцентричные взгляды, которые появлялись у лауреатов после получения престижной премии.

Существует на удивление длинный список лауреатов Нобелевской премии, которые после получения награды выдвигали псевдонаучные теории, не связанные с областью их знаний. Некоторые из них увлеклись экстрасенсорикой, а один лауреат Нобелевской премии даже считал, что разговаривал с зеленым, светящимся енотом, пишет IFL Science.

Ярчайшим примером является американский генетик Джеймс Уотсон, получивший Нобелевскую премию за описание структуры молекулы ДНК. Он были лишен своих почетных званий за то, что не единожды связывал уровень интеллекта с расовым происхождением.

Пьер Кюри, который получил Нобелевскую премию по физике за открытие радия и полония, начал участвовать в спиритических сеансах. Он поверил в то, что изучение так называемых паранормальных явлений может дать ключ к пониманию магнетизма.

Джозеф Томсон, получивший премию за открытие электрона, начал проявлять интерес к паранормальным феноменам. Он также стал членом Общества психических исследований, которое специализировалось на «паранормальных» способностях человека.

Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1913 года Шарль Рише стал автором термина «эктоплазма». Рише считал, что эту субстанцию могут выделять медиумы во время проведения спиритических сеансов.

Иногда, «Нобелевская болезнь» становилась слишком радикальной, как это произошло в случае с химиком Ричардом Смолли, который отверг эволюцию, а также выступал в поддержку евгеники, лоботомии и других опасных практик.

Далее был Нобелевский лауреат по химии 1993 года Кэри Маллис. Ученый отрицал изменение климата, а также роль ВИЧ в развитии СПИДа. Вместо этого, Маллис стал ревностным приверженцем астрологии, и именно он утверждал, что как-то разговаривал со светящимся енотом.

Но, почему эта болезнь преследует Нобелевских лауреатов? Британский биохимик Пол Нёрс, который получил Нобелевскую премию в области медицины и физиологии 2001 года, сказал, что это может быть отчасти связано с давлением СМИ и других групп, которые побуждали лауреатов выходить за рамки их специализации.

«В глазах многих я внезапно стал ведущим мировым экспертом практически во всем. Это было довольно шокирующе. Дело не в том, что я слишком скромный человек и кое-что знаю о биологии и науке в целом, но экспертом во всем я, конечно же, не являюсь», - пояснил Нерс.

Также эксперты подчеркивают, что такие черты личности как нарциссизм, а также «комплекс гуру» могут подталкивать высокоинтеллектуальных людей к катастрофическим ошибкам критического мышления.

Даже Исаак Ньютон не устоял перед таким соблазном. Как известно, английский физик был приверженцем алхимии и неординарных религиозных убеждений.

