Незвичайна хвороба переслідує лауреатів Нобелівської премії: про що йдеться

У наукових колах існує такий термін, як "Нобелівська хвороба" або "нобеліт". Цей термін описує часом дуже ексцентричні погляди, які з'являлися у лауреатів після отримання престижної премії.

Related video

Існує напрочуд довгий список лауреатів Нобелівської премії, які після отримання нагороди висували псевдонаукові теорії, не пов'язані з галуззю їхніх знань. Деякі з них захопилися екстрасенсорикою, а один лауреат Нобелівської премії навіть вважав, що розмовляв із зеленим єнотом, який світиться, пише IFL Science.

Найяскравішим прикладом є американський генетик Джеймс Вотсон, який отримав Нобелівську премію за опис структури молекули ДНК. Він був позбавлений своїх почесних звань за те, що неодноразово пов'язував рівень інтелекту з расовим походженням.

П'єр Кюрі, який отримав Нобелівську премію з фізики за відкриття радію і полонію, почав брати участь у спіритичних сеансах. Він повірив у те, що вивчення так званих паранормальних явищ може дати ключ до розуміння магнетизму.

Джозеф Томсон, який отримав премію за відкриття електрона, почав виявляти інтерес до паранормальних феноменів. Він також став членом Товариства психічних досліджень, яке спеціалізувалося на "паранормальних" здібностях людини.

Лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1913 року Шарль Ріше став автором терміна "ектоплазма". Ріше вважав, що цю субстанцію можуть виділяти медіуми під час проведення спіритичних сеансів.

Іноді, "Нобелівська хвороба" ставала занадто радикальною, як це сталося у випадку з хіміком Річардом Смоллі, який відкинув еволюцію, а також виступав на підтримку євгеніки, лоботомії та інших небезпечних практик.

Далі був Нобелівський лауреат з хімії 1993 року Кері Малліс. Вчений заперечував зміну клімату, а також роль ВІЛ у розвитку СНІДу. Натомість Малліс став ревним прихильником астрології, і саме він стверджував, що якось розмовляв із світловим єнотом.

Але, чому ця хвороба переслідує Нобелівських лауреатів? Британський біохімік Пол Ньорс, який отримав Нобелівську премію в галузі медицини та фізіології 2001 року, сказав, що це може бути частково пов'язано з тиском ЗМІ та інших груп, які спонукали лауреатів виходити за рамки їхньої спеціалізації.

"В очах багатьох я раптово став провідним світовим експертом практично в усьому. Це було досить шокуюче. Річ не в тім, що я надто скромна людина і дещо знаю про біологію і науку загалом, але експертом у всьому я, звісно ж, не є", — пояснив Нерс.

Також експерти наголошують, що такі риси особистості як нарцисизм, а також "комплекс гуру" можуть підштовхувати високоінтелектуальних людей до катастрофічних помилок критичного мислення.

Навіть Ісаак Ньютон не встояв перед такою спокусою. Як відомо, англійський фізик був прихильником алхімії та неординарних релігійних переконань.

Нагадаємо, лауреат Нобелівської премії не знає про отримання нагороди, бо пішов у "цифровий детокс". Нобелівський комітет не може зв'язатися з одним із лауреатів премії з медицини, Фредом Рамсделлом, оскільки американський науковець вирушив у похід у гори штату Айдахо "поза мережею".