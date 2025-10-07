Лауреат Нобелевской премии не знает о получении награды, потому что ушел в "цифровой детокс"

Нобелевский комитет не может связаться с одним из лауреатов премии по медицине, Фредом Рамсделлом, поскольку американский ученый отправился в поход в горы штата Айдахо "вне сети".

Лауреат Нобелевской премии 2025 года по медицине "живет лучшей жизнью" в горном похода, вероятно, не зная о своей награде, пишет 7 октября The Guardian. Журналисты рассказали, что из-за цифрового детокса исследователя с ним не может связаться не только Нобелевский комитет, но и друг Рамсделла, соучредитель лаборатории Sonoma Biotherapeutics Джеффри Блустоун.

"Я сам пытался связаться с ним. Думаю, он, возможно, путешествует с рюкзаком по дикой местности Айдахо", — сказал Блустоун.

Нобелевский комитет также столкнулся с проблемами, когда пытался сообщить о награде другой лауреатке — Мэри Брунков. Оба исследователя живут на западном побережье Штатов, и разница во времени со Стокгольмом составляет 9 часов.

"Я попросил их, если у них будет возможность, перезвонить мне", — сказал во время объявления победителей генеральный секретарь Нобелевского комитета Томас Перлманн.

Что известно о лауреате Нобелевской премии 2025 по медицине

Иммунолог Фредерик Дж. Рамсделл родился 4 декабря 1960 года в Элмгерсте штата Иллинойс. На момент получения Нобелевской премии он является сотрудником компании Sonoma Biotherapeutics, расположенной в Сан-Франциско штата Калифорния. Премию вместе с еще двумя исследователями Рамсделл получил за "открытие по периферической иммунной толерантности". Ему предстоит получить треть призового фонда, общая сумма которого составляет 11 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов США).

Другие лауреаты Нобелевской премии по медицине 2025 года

Лауреатами Нобелевской премии по медицине 2025 года стали также ученые Мэри Э. Брунков (старший руководитель программы Института системной биологии в Сиэтле, США) и Шимон Сакагучи (профессор Осакского университета, Япония). Трое ученых получили награду за исследование иммунной системы, в частности ее способности контролировать собственную активность и предотвращать аутоиммунные реакции.

Напомним, 29 сентября Фокус писал, что депутаты Верховной Рады Украины предложили выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.