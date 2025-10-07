Лауреат Нобелівської премії не знає про отримання нагороди, бо пішов у "цифровий детокс"

Нобелівський комітет не може зв'язатися з одним із лауреатів премії з медицини, Фредом Рамсделлом, оскільки американський науковець відправився в похід у гори штату Айдахо "поза мережею".

Лауреат Нобелівської премії 2025 з медицини "живе найкращим життям" у гірському походу, ймовірно, не знаючи про свою нагороду, пише 7 жовтня The Guardian. Журналісти розповіли, що через цифровий детокс дослідника з ним не може зв'язатися не лише Нобелівський комітет, а й друг Рамсделла, співзасновник лабораторії Sonoma Biotherapeutics Джеффрі Блустоун.

"Я сам намагався зв’язатися з ним. Гадаю, він, можливо, подорожує з рюкзаком по дикій місцевості Айдахо", — сказав Блустоун.

Нобелівський комітет також зіткнувся з проблемами, коли намагався повідомити про нагороду іншій лауреатці — Мері Брунков. Обидва дослідники живуть на західному узбережжі Штатів, і різниця в часі зі Стокгольмом становить 9 годин.

"Я попросив їх, якщо у них буде можливість, передзвонити мені", — сказав під час оголошення переможців генеральний секретар Нобелівського комітету Томас Перлманн.

Що відомо про лауреата Нобелівської премії 2025 з медицини

Імунолог Фредерік Дж. Рамсделл народився 4 грудня 1960 року в Елмгерсті штату Іллінойс. На момент отримання Нобелівської премії він є співробітником компанії Sonoma Biotherapeutics, розташованої у Сан-Франциско штату Каліфорнія. Премію разом з іще двома дослідниками Рамсделл отримав "відкриття щодо периферичної імунної толерантності". Йому належить отримати третину призового фонду, загальна сума якого становить 11 мільйонів шведських крон (близько 1 мільйона доларів США).

Інші лауреати Нобелівської премії з медицини 2025 року

Лауреатами Нобелівської премії з медицини 2025 року стали також науковці Мері Е. Брунков (старша керівниця програми Інституту системної біології у Сіетлі, США) та Шимон Сакагучі (професор Осакського університету, Японія). Троє вчених отримали нагороду за дослідження імунної системи, зокрема її здатності контролювати власну активність і запобігати аутоімунним реакціям.

