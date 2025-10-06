Нобелівська премія з медицини 2025: вчені відкрили, як імунна система контролює себе

У Стокгольмі (Швеція) оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізіології та медицини 2025 року. Відзнаку отримали Мері Е. Брунков, Фред Рамсделл і Шимон Сакагучі за відкриття, що змінили розуміння імунної толерантності.

Як повідомляє The Washington Post, цьогорічна Нобелівська премія з медицини присуджена за фундаментальні дослідження того, як імунна система контролює власну активність і запобігає аутоімунним реакціям.

Троє вчених — Мері Е. Брунков, старша керівниця програми Інституту системної біології у Сіетлі (США); Фред Рамсделл, імунолог компанії Sonoma Biotherapeutics у Сан-Франциско (США); та Шимон Сакагучі, професор Осакського університету (Японія) — розділили престижну нагороду.

За словами голови Нобелівського комітету Олле Кампе, відкриття лауреатів стали ключовими для розуміння того, як працює імунна система.

"Їхні дослідження пояснили, чому більшість людей не стикаються з важкими аутоімунними захворюваннями", — зазначив Кампе.

Нобелівський комітет підкреслив, що вчені отримали премію "за відкриття, які стосуються периферичної імунної толерантності" — механізму, що дозволяє організму розпізнавати власні клітини та запобігати їх атакуванню імунною системою.

У 2024 році Нобелівську премію з медицини отримали молекулярні біологи Віктор Амброс і Гарі Рувкун. Вони відкрили новий клас регуляторних молекул — мікроРНК, які впливають на вироблення білків та відіграють роль у розвитку онкологічних і нейродегенеративних хвороб.

Наступну Нобелівську премію — з фізики — буде оголошено у вівторок. Церемонії вручення традиційно відбудуться у грудні в Стокгольмі.

