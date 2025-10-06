Нобелевская премия по медицине 2025: ученые открыли, как иммунная система контролирует себя

В Стокгольме (Швеция) объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2025 года. Награду получили Мэри Э. Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи за открытия, изменившие понимание иммунной толерантности.

Как сообщает The Washington Post, нынешняя Нобелевская премия по медицине присуждена за фундаментальные исследования того, как иммунная система контролирует собственную активность и предотвращает аутоиммунные реакции.

Трое ученых — Мэри Е. Брунков, старший руководитель программы Института системной биологии в Сиэтле (США); Фред Рамсделл, иммунолог компании Sonoma Biotherapeutics в Сан-Франциско (США); и Шимон Сакагучи, профессор Осакского университета (Япония) — разделили престижную награду.

По словам председателя Нобелевского комитета Олле Кампе, открытия лауреатов стали ключевыми для понимания того, как работает иммунная система.

"Их исследования объяснили, почему большинство людей не сталкиваются с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями", — отметил Кампе.

Нобелевский комитет подчеркнул, что ученые получили премию "за открытия, касающиеся периферической иммунной толерантности" — механизма, позволяющего организму распознавать собственные клетки и предотвращать их атаку иммунной системой.

В 2024 году Нобелевскую премию по медицине получили молекулярные биологи Виктор Амброс и Гари Рувкун. Они открыли новый класс регуляторных молекул — микроРНК, которые влияют на выработку белков и играют роль в развитии онкологических и нейродегенеративных болезней.

Следующая Нобелевская премия — по физике — будет объявлена во вторник. Церемонии вручения традиционно состоятся в декабре в Стокгольме.

