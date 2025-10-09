Угроза для миссий на Марс: скорость пылевых торнадо на планете выше, чем считалось (фото)

Пыль на Марсе представляет собой большую проблему для космических аппаратов, которые изучают Красную планету с ее поверхности. Новое исследование поможет улучшить понимание марсианской погоды.

Ученые изучили более 1000 пылевых вихрей на Марсе с помощью фотографий, сделанных орбитальными зондами Mars Express и ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что пылевые вихри могут перемещаться по поверхности Красной планеты со скоростью до 158 км/ч. Это быстрее, чем показывали прошлые измерения, пишет Space.

По словам ученых, результаты исследования могут помочь в планировании будущих миссий на Марс, учитывая то, что пыль на Красной планете часто покрывает солнечные панели аппаратов и кружится над посадочными площадками во время посадки. Новые измерения помогут лучше понять погодные условия, в частности ветер на Марсе, что имеет критическое значение для будущих исследований планеты с помощью новых космических аппаратов.

Для проведения измерений ученые использовали фотографии орбитальных аппаратов, на которых были запечатлены пылевые вихри на Марсе. Анализ перемещений вихрей между последовательными кадрами позволил вычислить скорость направление движения пылевых торнадо. По словам ученых, невидимый ветер на Марсе становится видимым благодаря пылевым вихрям. Измеряя скорость и направление их движения, исследователи начали составлять карту ветров на Красной планете.

Пылевые вихри могут перемещаться по поверхности Красной планеты со скоростью до 158 км/ч Фото: ESA

Ни один из космических аппаратов не предназначен для измерения ветра, но ученые смогли использовать их данные для исследования. Когда орбитальные зонды делают снимки, то между кадрами возникают небольшие задержки, которые обычно воспринимаются как шум изображения.

Пылевой вихрь на Марсе Фото: NASA

Но все, что движется по Марсу, например, пылевые вихри, оставляет слабый, но измеримый сдвиг между кадрами. Анализируя эти сдвиги, ученые определили скорость перемещения каждого пылевого вихря.

Исследование показало, что пылевые торнадо на Марсе часто возникают на покрытых пылью равнинах. Эти вихри поднимают пыль в воздух чаще всего днем весной и летом, хотя они существует всего несколько минут. Дольше всего они существуют и имеют самую большую скорость между поздним утром и ранним вечером.

В отличие от Земли, где дождь вымывает пыль из воздуха, на Марсе эта пыль может сохраняться месяцами. Понимание того, как и когда пыль поднимается с поверхности планеты, имеет ключевое значение для прогнозирования погоды на Марсе.

